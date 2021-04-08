Коли українців почнуть колоти вакциною CoronaVac - МОЗ

Коли українців почнуть колоти вакциною CoronaVac / Reuters

Керівник українського Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що навіть теоретично не може такого уявити, щоб Китайська вакцина CoronaVac не пройде лабораторний контроль в Україні. Після його проходження почнеться вакцинація нею українців. Про це чиновник заявив в ефірі телеканалу Україна 24.

"10 квітня закінчується лабораторний контроль і відразу ця вакцина почне використовуватися для проведення щеплень", ‒ сказав Степанов.

При цьому міністр ще раз нагадав, чому китайською вакциною CoronaVac влаштували ретельний лабораторний контроль.

"Річ у тім, що законодавство не передбачало проходження лабораторного контролю саме з CoviShield. Чому? Тому що вакцина, перш за все, прекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а CoronaVac тільки подався і розглядаються документи про проходження прекваліфікації ВООЗ, тобто про дозвіл і рекомендації для використання", - підсумував він.

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