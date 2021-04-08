Коли українців почнуть колоти вакциною CoronaVac - МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов ще раз нагадав, чому китайській вакцині CoronaVac медики влаштували ретельний лабораторний контроль.
Керівник українського Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що навіть теоретично не може такого уявити, щоб Китайська вакцина CoronaVac не пройде лабораторний контроль в Україні. Після його проходження почнеться вакцинація нею українців. Про це чиновник заявив в ефірі телеканалу Україна 24.
"10 квітня закінчується лабораторний контроль і відразу ця вакцина почне використовуватися для проведення щеплень", ‒ сказав Степанов.
При цьому міністр ще раз нагадав, чому китайською вакциною CoronaVac влаштували ретельний лабораторний контроль.
"Річ у тім, що законодавство не передбачало проходження лабораторного контролю саме з CoviShield. Чому? Тому що вакцина, перш за все, прекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а CoronaVac тільки подався і розглядаються документи про проходження прекваліфікації ВООЗ, тобто про дозвіл і рекомендації для використання", - підсумував він.
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Ефективність китайської та індійської вакцин
- Національне агентство з нагляду за здоров'ям в Бразилії (саме його фахівці перевіряли препарат на ефективність) встановило, що CoronaVac демонструє показник ефективності нижче 60%, хоча і вище 50%.
- До цього повідомлялося, що вакцина CoronaVac показала 78% ефективності проти COVID-19 на третій фазі клінічних досліджень.
- При цьому в кінці грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов обіцяв, що вакцина від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде поставлятися в Україну лише за умови, що її ефективність складе не менше 70%.