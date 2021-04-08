Когда украинцев начнут колоть вакциной CoronaVac - Минздрав

Когда украинцев начнут колоть вакциной CoronaVac / Reuters

Руководитель украинского Министерства здравоохранения Максим Степанов сказал, что даже теоретически не может такого представить, чтобы китайская вакцина CoronaVac не пройдет лабораторный контроль в Украине. После его прохождения начнется вакцинация ею украинцев. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала Украина 24.

"10 апреля заканчивается лабораторный контроль и сразу эта вакцина начнет использоваться для проведения прививок", ‒ сказал Степанов.

При этом министр еще раз напомнил, почему китайской вакциной CoronaVac устроили тщательный лабораторный контроль.

"Дело в том, что законодательство не предусматривало прохождение лабораторного контроля именно с CoviShield. Почему? Потому что вакцина, прежде всего, преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения, а CoronaVac только подался и рассматриваются документы о прохождении преквалификации ВОЗ, то есть о разрешении и рекомендации для использования", - подытожил он.

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