Когда украинцев начнут колоть вакциной CoronaVac - Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов еще раз напомнил, почему китайской вакцине CoronaVac медики устроили тщательный лабораторный контроль.
Руководитель украинского Министерства здравоохранения Максим Степанов сказал, что даже теоретически не может такого представить, чтобы китайская вакцина CoronaVac не пройдет лабораторный контроль в Украине. После его прохождения начнется вакцинация ею украинцев. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала Украина 24.
"10 апреля заканчивается лабораторный контроль и сразу эта вакцина начнет использоваться для проведения прививок", ‒ сказал Степанов.
При этом министр еще раз напомнил, почему китайской вакциной CoronaVac устроили тщательный лабораторный контроль.
"Дело в том, что законодательство не предусматривало прохождение лабораторного контроля именно с CoviShield. Почему? Потому что вакцина, прежде всего, преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения, а CoronaVac только подался и рассматриваются документы о прохождении преквалификации ВОЗ, то есть о разрешении и рекомендации для использования", - подытожил он.
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Эффективность китайской и индийской вакцин
- Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии (именно его специалисты проверяли препарат на эффективность) установило, что CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.
- До этого сообщалось, что вакцина CoronaVac показала 78% эффективности против COVID-19 на третьей фазе клинических исследований.
- При этом в конце декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцина от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech будет поставляться в Украину лишь при условии, что ее эффективность составит не менее 70%.