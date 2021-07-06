Компанія-виробник колонок показала в мережі карту України без Криму і Донбасу

Компанія JBLпоказала в мережі карту України без Криму і Донбасу / coolblue.nl

Компанія JBL Ukraine, відомий виробник і дистриб'ютор акустики з аудіотехнікою, потрапила в гучний скандал в мережі, опублікувавши карту України без окупованих Криму, Донецької та Луганської областей.

У JBL запитали у Instagram передплатників, хто з них живе в якому місті. Сторіз супроводили зображенням оздобленої в кольори національного прапора карти. Втім, на зображенні анексований Крим, а також окуповані східні регіони України були відсутні.

Компанія JBL Ukraine оперативно повідомила, що проводить розслідування через появу карти України без Криму і частини Донбасу в сторіз на офіційній сторінці своєї соціальної мережі.

"Просимо вибачення за останній сторіз. Компанія проводить службове розслідування за фактом події", - заявили в компанії.

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Нагадаємо, раніше телеканал "Дом", створений в Україні для жителів непідконтрольних територій. продемонструвавши своїм жителям карту РФ з окупованим Кримом.

Головний редактор телеканалу Олексій Мацука заявив, що це, напевно, була "якась технічна помилка".