Конфлікт у трамваї у Львові: контролери несправедливо оштрафували жінку та вдарили пасажира

Контролер Микола Пиріг. Пасажири кажуть, що він вдарив чоловіка / скріншот ТСН

У Львові в трамваї зав'язалася бійка між пасажиром і контролерами, які хотіли оштрафувати жінку. За словами очевидців, вона передала гроші за проїзд і чекала на квиток, коли до неї підійшли перевіряючі.

"У жінки в руці були гроші ... Контролери зрозуміли, що якщо людина тримає в руці гроші - вона не заплатила. За жінку заступилися інші пасажири. Але контролерів не переконали ані вони, ані квиток, який зрештою передав водій", - розповіла свідок інциденту Марія Малетич, передає ТСН.

За словами львів'янки, вона його закомпостувала і передала жінці, але контролери забрали і розірвали квиток.

Чоловік, який також їхав у трамваї, якраз збирався виходити і попросив, щоби контролери його пропустили. За його словами, у відповідь він отримав удар.

"Найбільше обурило хамське ставлення контролерів, нелюдське, довести жінку до сліз, розумієте, там інфаркт міг бути, жінка вже у віці, років 50", — розповів потерпілий Олег Огородник.

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У свою чергу, контролер Микола Пиріг стверджує, що поводився коректно, людей не бив, квиток не рвав.

Юрист Максим Дзиковський пояснив, що контролери не мають право застосовувати силу до пасажирів. Єдине, що вони можуть робити, це викликати поліцію. Якщо людина оплатила проїзд, то вона не несе жодної відповідальності.

У Львові зазначили, що жінка не дочекалася копів і пішла, не заплативши штраф. На підприємстві знову звернулися в поліцію та проводять службову перевірку.

Як повідомляв Главред, у Києві жінку змусили заплатити штраф за проїзд в громадському транспорті без квитка. Причому заплатила вона його на особисту карту контролера.