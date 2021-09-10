Конфликт в трамвае во Львове: контролеры несправедливо оштрафовали женщину и ударили пассажира

Контроллер Николай Пирог. Пассажиры говорят, что он ударил мужчину / скриншот ТСН

Во Львове в трамвае завязалась потасовка между пассажиром и контролерами, которые хотели оштрафовать женщину. По словам очевидцев, она передала деньги за проезд и ждала билет, когда к ней подошли проверяющие.

"У женщины в руке были деньги ... Контролеры поняли, что если человек держит в руке деньги — он не заплатил. За женщину вступились другие пассажиры. Но контролеров не убедили ни они, ни билет, который в конце концов передал водитель", — рассказала свидетель инцидента Мария Малетич, передает ТСН.

По словам львовянки, она его закомпостировала и передала женщине, но контролеры забрали и разорвали билет.

Мужчина, который также ехал в трамвае, как раз собирался выходить и попросил, чтобы контролеры его пропустили. По его словам, в ответ он получил удар.

"Больше всего возмутило хамское отношение контролеров, нечеловеческое, довести женщину до слез, понимаете, там ее инфаркт мог хватить, женщина уже в возрасте, лет 50", — рассказал пострадавший Олег Огородник.

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В свою очередь, контроллер Николай Пирог утверждает, вел себя корректно, людей не бил, билет не рвал.

Юрист Максим Дзиковский объяснил, что контролеры не имеют право применять силу к пассажирам. Единственное, что они могут делать, это вызвать полицию. Если человек оплатил проезд, то он не несет никакой ответственности.

Во Львовэлектротрансе отметили, что женщина не дождалась копов и ушла, не заплатив штраф. На предприятии снова обратились в полицию и проводят служебную проверку.

Как сообщал Главред, в Киеве женщину заставили заплатить штраф за проезд в общественном транспорте без билета. Причем заплатила она его на личную карту контролера.