Конфликт в трамвае во Львове: контролеры несправедливо оштрафовали женщину и ударили пассажира

Женщина передала деньги за проезд и ждала билет, когда к ней подошли проверяющие, рассказали очевидцы.
Во Львове в трамвае завязалась потасовка между пассажиром и контролерами, которые хотели оштрафовать женщину. По словам очевидцев, она передала деньги за проезд и ждала билет, когда к ней подошли проверяющие.
"У женщины в руке были деньги ... Контролеры поняли, что если человек держит в руке деньги — он не заплатил. За женщину вступились другие пассажиры. Но контролеров не убедили ни они, ни билет, который в конце концов передал водитель", — рассказала свидетель инцидента Мария Малетич, передает ТСН.
По словам львовянки, она его закомпостировала и передала женщине, но контролеры забрали и разорвали билет.
Мужчина, который также ехал в трамвае, как раз собирался выходить и попросил, чтобы контролеры его пропустили. По его словам, в ответ он получил удар.
"Больше всего возмутило хамское отношение контролеров, нечеловеческое, довести женщину до слез, понимаете, там ее инфаркт мог хватить, женщина уже в возрасте, лет 50", — рассказал пострадавший Олег Огородник.
В свою очередь, контроллер Николай Пирог утверждает, вел себя корректно, людей не бил, билет не рвал.
Юрист Максим Дзиковский объяснил, что контролеры не имеют право применять силу к пассажирам. Единственное, что они могут делать, это вызвать полицию. Если человек оплатил проезд, то он не несет никакой ответственности.
Во Львовэлектротрансе отметили, что женщина не дождалась копов и ушла, не заплатив штраф. На предприятии снова обратились в полицию и проводят служебную проверку.
Как сообщал Главред, в Киеве женщину заставили заплатить штраф за проезд в общественном транспорте без билета. Причем заплатила она его на личную карту контролера.