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В Киеве пассажирку заставили заплатить штраф на личную карточку контроллера

30 августа 2021, 10:23
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Лариса Гориславец приехала в столицу на пару дней. В общественном транспорте она не нашла инструкции, как оплатить проезд, чем и воспользовались контроллеры.

Гостья столицы назвала новый цифровой сервис недружественным к туристам / Фото facebook.com/horyslavets

В Киеве женщину заставили заплатить штраф за проезд в общественном транспорте без билета. Причем заплатила она его на личную карту контролера.

Об инциденте рассказала сама пассажирка Лариса Гориславец в Facebook. По ее словам, она приехала в столицу из другого города на несколько дней и из-за отсутствия инструкции просто не успела разобраться, как сейчас в Киеве можно оплатить проезд.

"Купила в 19:22 билетик, а в 19:35 уже была оштрафована! Сканер не сработал, а я что-то недосмотрела. В итоге группа контролеров из трех женщин заставила меня заплатить штраф на личную карточку одной из контролеров, потому что налички у меня не было. Мои наивные просьбы, мол, впервые сегодня пользуюсь вашей системой, завтра научусь, и инструкции в салоне нет, где бы я узнала – не сработали. Мне сказали: "Женщина, вы что, больная?", – написала пострадавшая.

Она добавила, что это первый в ее жизни штраф за проезд в общественном транспорте без билета. Гостья столицы все же загрузила себе приложение Киев Цифровой, но, по ее словам, вряд ли теперь решится сесть в автобус. Она назвала столицу недружественной к туристам и теперь ищет, кому и как подарить семь билетов, которые есть у нее в приложении.

Украинцы в комментариях к посту возмутились из-за того, что штраф женщина заплатила на личную карточку контроллера. Ей посоветовали ообратиться с официальной жалобой.

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"Штраф на личную карточку - какая милота. Для меня это особая степень удовлетворения, я бы первая вызвала полицию и требовала бы решать вопрос через суд + привлечения нарушителей к ответственности"

"В столице немало контролёров мошенников. Это целый бизнес".

Подобная ситуация произошла с еще одной жительницей города. Девушка рассказала в Tik Tok, что не купила билет в троллейбусе через приложение Киев цифровой, но согласилась оплатить штраф. При этом она наблюдала странную картину – еще одну пассажирку, которую тоже поймали на безбилетном проезде, контроллеры просто отпустили без оплаты штрафа, а от девушки потребовали выйти с ними из троллейбуса, чтобы она сняла деньги для оплаты с карты, так как наличных денег у нее с собой не было.

Свое недовольство новой системой оплаты проезда в столичном общественном транспорте озвучил и блогер Олег Васильев. Он акцентировал внимание на том, что на остановах приобрести билет нет возможности, а также нет информации о том, где и как это можно сделать.

"Человек не имеет удобной возможности оплатить одну-две поездки. Есть вариант – установить на телефон приложение "Киев цифровой". Но...где можно узнать такую информацию человеку, который в Киеве первый раз и не очень ориентируется в цифровых примочках? Тем более, нигде не сообщается о том, какие существуют варианты оплаты проезда", – написал блогер в Facebook.

К слову, приложение Киев Цифровой работает далеко не всегда. К примеру, нередко можно увидеть вот такое сообщение:

При этом контроллеры, если поймают "зайца", который на самом деле просто не смог заплатить за проезд, говорят, что их эта проблема не касается и все равно требуют заплатить штраф.

Отметим, согласно правилам пользования городским наземным транспортом, если у пассажира нет регистрации электронного билета, он имеет право выйти на следующей остановке.

Как сообщал Главред, 9 июня 2021 года Кабинет министров Украины во время очередного заседания одобрил законопроект, который предполагает монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте и коммунальные услуги.

20 мая сообщалось, что в Киеве подорожает проезд в метро и наземном общественном транспорте. Как рассказал депутат Киевского горсовета Дмитрий Белоцерковец, в настоящее время вопрос установления нового тарифа рассматривают профильные комиссии городского совета столицы.

viber
новости Киева штраф проездной оплата проезда
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