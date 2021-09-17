Копи, прикордонники, податківці: стало відомо, хто в Україні найчастіше бере хабарі

ДБР опублікувало статистику хабарництва в Україні / www.gp.gov.ua

Державне бюро розслідувань опублікувало статистику задокументованих випадків хабарництво за останні 8 місяців 2021 року. Всього слідчі відкрили 5 822 кримінальні справи через отримання неправомірної вигоди.

Лідерами за кількістю виявлених хабарників та відкритих кримінальних справ є Київ (1314), Одеська (591) та Харківська (484) області. Як повідомляється на сайті ДБР, столичні хабарники завдали найбільшої шкоди державному бюджету - понад 77 мільйонів гривень.

Крім столиці у трійку лідерів входять ще Одеська область з сумою збитків понад 25 мільйонів, та Вінниччина, де хабарники нашкодили державі на майже 20 мільйонів гривень. Найменшою кількістю порушених кримінальних справ через хабарі можуть похвалитися Рівненська (73) Чернігівська (78), та Хмельницька (80) області.

Хто найчастіше бере хабарі

Уже 482 хабарники отримали підозру. З них 282 особи, яких звинувачують у прийнятті пропозиції, обіцянки або власне самого хабаря. Серед них:

1 високопосадовець;

8 прокурорів;

108 поліцейських та 2 гвардійців;

15 військових;

1 працівник СБУ;

20 податківців;

19 митників та 27 прикордонників;

30 працівників державних служб.

51 – інше.

Окрім того ДБР передала до суду справи проти 429 осіб, з яких 232 через отримання хабаря.

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Найгучніші кримінальні справи

За 8 місяців 2021 року в ДБР виокремили 3 найрезонансніші справи:

завершення досудового розслідування через вимагання хабаря у розмірі 13,5 мільйонів гривень за повернення захопленого підприємства;

скерування до суду обвинувачення проти податківця, який вимагав 1 мільйон гривень у підприємиці;

суд над донецьким поліціянтом. який вимагав 140 000 гривень за уникнення відповідальності за вчинення смертельного ДТП

Корупція в Україні за 8 місяців 2021 року / Карта ДБР

Раніше в Мережу просочилося відео, як запорізькі патрульні оригінально вимагали хабар у порушника. Патрульні прямо не вимагали від чоловіка, який порушив закон, гроші, натомість вдалися до літературних асоціацій.

"Лесю даєш?"–- запитував один з поліціянтів, маючи на увазі купюру у 200 гривень. Сам порушник не зовсім зрозумів поліціянтів, на що отримав у відповідь своєрідний урок з літератури: "Лесю Українку вчив у школі?". Тоді він і здогадався, що правоохоронці просили хабар.