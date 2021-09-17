Копы, пограничники, налоговики: стало известно, кто в Украине чаще всего берёт взятки

За 8 месяцев года сумма выявленных ГБР взяток составляет почти 20,8 миллиона гривен, а убытки госбюджета – более 166 миллионов.
Государственное бюро расследований опубликовало статистику задокументированных случаев взяточничества за последние 8 месяцев 2021 года. Всего следователи открыли 5 822 уголовных дела из-за получения неправомерной выгоды.
Лидерами по количеству выявленных взяточников и открытых уголовных дел есть Киев (1314), Одесская (591) и Харьковская (484) области. Как сообщается на сайте ГБР, столичные взяточники нанесли наибольший ущерб государственному бюджету – более 77 миллионов гривень.
Кроме столицы в тройку лидеров входят еще Одесская область с суммой убытков более 25 миллионов, и Винницкая область, где взяточники навредили государству почти на 20 миллионов гривень. Наименьшим количеством возбужденных уголовных дел за взятки могут похвастаться Ривненская (73) Черниговская (78) и Хмельницкая (80) области.
Кто чаще всего берёт взятки
Уже 482 взяточника получили подозрение. Из них 282 человека, которых обвиняют в принятии предложения, обещания или собственно самой взятки. Среди них:
- 1 чиновник;
- 8 прокуроров;
- 108 полицейских и 2 гвардейцев;
- 15 военных;
- 1 работник СБУ;
- 20 налоговиков;
- 19 таможенников и 27 пограничников;
- 30 работников государственных служб.
- 51 – другое.
Кроме того, ГБР передала в суд дела против 429 человек, из которых 232 через получение взятки.
Самые громкие уголовные дела
За 8 месяцев 2021 года в ГБР выделили 3 самых резонансных дела:
- завершение досудебного расследования из-за вымогательства взятки в размере 13,5 миллионов гривен за возвращение захваченного предприятия;
- направление в суд обвинения против налоговика, который требовал 1 миллион гривен у предпринимательницы;
- суд над донецким полицейским. который требовал 140 000 гривен за избежание ответственности за совершение смертельного ДТП.
Ранее в Сеть просочилось видео, как запорожские патрульные оригинально вымогали взятку у нарушителя. Патрульные прямо не требовали от мужчины, нарушившего закон, деньги, зато прибегли к литературным ассоциациям.
"Лесю даешь?", – спрашивал один из полицейских, имея в виду купюру в 200 гривен. Сам нарушитель не совсем понял полицейских, на что получил в ответ своеобразный урок по литературе: "Лесю Украинку учил в школе?". Тогда он и догадался, что правоохранители просили взятку.