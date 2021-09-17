Копы, пограничники, налоговики: стало известно, кто в Украине чаще всего берёт взятки

ГБР опубликовало статистику взяточничества в Украине / www.gp.gov.ua

Государственное бюро расследований опубликовало статистику задокументированных случаев взяточничества за последние 8 месяцев 2021 года. Всего следователи открыли 5 822 уголовных дела из-за получения неправомерной выгоды.

Лидерами по количеству выявленных взяточников и открытых уголовных дел есть Киев (1314), Одесская (591) и Харьковская (484) области. Как сообщается на сайте ГБР, столичные взяточники нанесли наибольший ущерб государственному бюджету – более 77 миллионов гривень.

Кроме столицы в тройку лидеров входят еще Одесская область с суммой убытков более 25 миллионов, и Винницкая область, где взяточники навредили государству почти на 20 миллионов гривень. Наименьшим количеством возбужденных уголовных дел за взятки могут похвастаться Ривненская (73) Черниговская (78) и Хмельницкая (80) области.

Кто чаще всего берёт взятки

Уже 482 взяточника получили подозрение. Из них 282 человека, которых обвиняют в принятии предложения, обещания или собственно самой взятки. Среди них:

1 чиновник;

8 прокуроров;

108 полицейских и 2 гвардейцев;

и 2 гвардейцев; 15 военных;

1 работник СБУ;

20 налоговиков ;

; 19 таможенников и 27 пограничников;

30 работников государственных служб .

. 51 – другое.

Кроме того, ГБР передала в суд дела против 429 человек, из которых 232 через получение взятки.

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Самые громкие уголовные дела

За 8 месяцев 2021 года в ГБР выделили 3 самых резонансных дела:

завершение досудебного расследования из-за вымогательства взятки в размере 13,5 миллионов гривен за возвращение захваченного предприятия;

направление в суд обвинения против налоговика, который требовал 1 миллион гривен у предпринимательницы;

суд над донецким полицейским. который требовал 140 000 гривен за избежание ответственности за совершение смертельного ДТП.

Коррупция в Украине за 8 месяцев 2021 года / Карта ГБР

Ранее в Сеть просочилось видео, как запорожские патрульные оригинально вымогали взятку у нарушителя. Патрульные прямо не требовали от мужчины, нарушившего закон, деньги, зато прибегли к литературным ассоциациям.

"Лесю даешь?", – спрашивал один из полицейских, имея в виду купюру в 200 гривен. Сам нарушитель не совсем понял полицейских, на что получил в ответ своеобразный урок по литературе: "Лесю Украинку учил в школе?". Тогда он и догадался, что правоохранители просили взятку.