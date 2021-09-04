"Лесю давай": запорожские патрульные оригинально вымогали взятку у нарушителя

Копы намекнули на взятку оригинальным способом / Скриншот

В Запорожье на днях произошел курьезный инцидент, во время которого патрульные полицейские прямо не требовали от мужчины, нарушившего закон, деньги, зато прибегли к литературным ассоциациям.

"Лесю даешь?", – спрашивал один из полицейских, имея в виду купюру в 200 гривен. Сам нарушитель не совсем понял полицейских, на что получил в ответ своеобразный урок по литературе: "Лесю Украинку учил в школе?". Тогда он и догадался, что правоохранители просили взятку.

"Урок литературы от копов. В Запорожье патрульные необычным образом намекали на взятку за нарушение: они просили „Лесю" и только после нее водитель мог быть свободен", – говорится в сообщении Telegram-канала "Украина в шоке".

В соцсетях люди шутят, мол, повезло, что не дошло до "Вернадского".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве врач-отоларинголог требовал взятку в 300 гривен за первичный осмотр ребенка. Никакие увещевания матери и апелляция дежурного из Минздрава к законодательству Украины не помогли – врач наотрез отказался без взятки лечить малыша.

Врачом оказался отоларинголог Олег Мельник.