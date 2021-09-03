У первого в Украине кролика-полицейского появилась страница в Instagram: забавное видео

Кролику устраивают фотосессии / Инстаграм topotyn_ua

В полиции Днепра произошло пополнение в рядах сотрудников – один из постов на должность психолога занял кролик по кличке Топотун. Теперь первый кролик-полицейский в Украине завел свою страницу в социальной сети инстаграм.

Топотун "работает" при Днепропетровском университете внутренних дел, где он помогает адаптироваться первокурсникам. Известно, что животные способны не только уменьшать напряжение и улучшать эмоциональное состояние, но и укреплять психическое здоровье человека.

"Это история о том, как нужно идти к своей цели и преодолевать препятствия, которые случаются на пути. О том, как весь мир может не верить в тебя, а тебя это лишь мотивирует идти дальше. О настоящей дружбе и фальшивых улыбках. Это история из мультфильма, но, согласитесь, она так похожа на ситуации из жизни!" – говорится в сообщении на странице Топотуна.

Отмечается, что кролика часто сравнивают с протагонистом диснеевского мультфильма "Зверополис".

Ранее Главред уже сообщал, что в социальной сети Instagram появилась официальная страница Украины. Она полностью англоязычной, чтобы охватить как можно больше иностранной аудитории.

На странице @ ukraine.ua посетители и подписчики смогут узнать о популярных туристических местах, культурных событиях и фестивалях, инновациях, возможностях, возможностях Украины и украинцев.