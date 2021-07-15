"Влюбляет c первого визита": Украина обзавелась официальным аккаунтом в Instagram

Фотографии с инстаграма Украины / Коллаж 24 канала

В социальной сети Instagram появилась официальная страница Украины. Она полностью англоязычной, чтобы охватить как можно больше иностранной аудитории.

На странице @ ukraine.ua посетители и подписчики смогут узнать о популярных туристических местах, культурных событиях и фестивалях, инновациях, возможностях, возможностях Украины и украинцев.

В Министерстве иностранных дел рассказали что страница поможет в продвижении положительного имиджа Украины на международной арене и среди иностранной аудитории. "Она олицетворяет современную страну, динамическую и инновационную, превосходящей ожидания и влюбляет с первого взгляда или визита", – отметили в ведомстве.

Что публикуют на инстаграм-странице Украины

Первые сообщения на инстаграм-странице @ukraine.ua появились еще 28 июня. По состоянию на 15 июля за ней следят почти 3600 аккаунтов. Там уже опубликовали ряд фотографий, в частности:

украинских Карпат;

"Памира" на Буковине;

острова Джарылгач;

столичного Подола;

инсталляциис фестиваля Burning Man;

озера в Иршанске в Черкасской области;

футбольного поля возле леса в Вышгороде;

пляжа в Счастливом на Херсонщине;

Черного моря в Крыжановке в Одесской области.

Что еще говорят в МИД

В ведомстве отметили, что развитие официальной страницы Украины в Instagram является частью стратегической работы МИД по формированию положительного имиджа страны в рамках Стратегии публичной дипломатии, которая в этом году впервые была утверджена ведомством.

Сейчас МИД и УИ развивают три официальных канала коммуникации для продвижения Украины в мире – сайт Украины, страница в Facebook и страница в Instagram.

Напомним, в Google рассказали, где отдыхают украинцы. Топ-10 украинских городов и зарубежных стран.