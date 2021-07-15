"Влюбляет c первого визита": Украина обзавелась официальным аккаунтом в Instagram

В оформлении страницы используются фотографии украинских фотографов.
В социальной сети Instagram появилась официальная страница Украины. Она полностью англоязычной, чтобы охватить как можно больше иностранной аудитории.
На странице @ ukraine.ua посетители и подписчики смогут узнать о популярных туристических местах, культурных событиях и фестивалях, инновациях, возможностях, возможностях Украины и украинцев.
В Министерстве иностранных дел рассказали что страница поможет в продвижении положительного имиджа Украины на международной арене и среди иностранной аудитории. "Она олицетворяет современную страну, динамическую и инновационную, превосходящей ожидания и влюбляет с первого взгляда или визита", – отметили в ведомстве.
Что публикуют на инстаграм-странице Украины
Первые сообщения на инстаграм-странице @ukraine.ua появились еще 28 июня. По состоянию на 15 июля за ней следят почти 3600 аккаунтов. Там уже опубликовали ряд фотографий, в частности:
- украинских Карпат;
- "Памира" на Буковине;
- острова Джарылгач;
- столичного Подола;
- инсталляциис фестиваля Burning Man;
- озера в Иршанске в Черкасской области;
- футбольного поля возле леса в Вышгороде;
- пляжа в Счастливом на Херсонщине;
- Черного моря в Крыжановке в Одесской области.
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Что еще говорят в МИД
В ведомстве отметили, что развитие официальной страницы Украины в Instagram является частью стратегической работы МИД по формированию положительного имиджа страны в рамках Стратегии публичной дипломатии, которая в этом году впервые была утверджена ведомством.
Сейчас МИД и УИ развивают три официальных канала коммуникации для продвижения Украины в мире – сайт Украины, страница в Facebook и страница в Instagram.
Напомним, в Google рассказали, где отдыхают украинцы. Топ-10 украинских городов и зарубежных стран.