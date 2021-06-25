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Пользователи Instagram услышаны: теперь наполнять ленту можно будет с десктопа

25 июня 2021, 14:01

Ранее функция была доступна только в мобильном приложении социальной сети.

Instagram / TechCrunch
Как выложить фото в Instagram с компьютера / TechCrunch

В приложении Instagram появилась долгожданная возможность загружать фото и видео с компьютера. Об этом сообщают пользователи. Ранее такой возможности не было – медиафайлы можно было выкладывать только в мобильном приложении социальной сети.

На данный момент новой возможностью могут воспользоваться лишь некоторые пользователи. При этом сама соцсеть на момент написания новости официально о запуске функции не объявляла.

Для того, чтобы загрузить фото и видео с компьютера или ноутбука, нужно нажать на иконку "плюса" в правом верхнем углу десктопной версии Instagram. У пользователей есть возможность изменять размер изображения, применять фильтры и другие сопроводительные материалы для публикации в лентах.

  • Instagram разрешил загружать фото и видео с десктопа
    Instagram разрешил загружать фото и видео с десктопа @deancdavies
  • Instagram разрешил загружать фото и видео с десктопа
    Instagram разрешил загружать фото и видео с десктопа @deancdavies
  • Instagram разрешил загружать фото и видео с десктопа
    Instagram разрешил загружать фото и видео с десктопа @deancdavies

Социальная сеть Instagram очень медленно внедряет новые функции для своей десктопной версии. И возможность создавать публикации с ПК, пожалуй, является одной из самых востребованных. Многие специалисты, которые используют Instagram в профессиональных целях, вынуждены прибегать к платным сторонним инструментам публикации с настольных систем.

Ранее Instagram в Украине перезапустил Lite-версию своего приложения.

Instagram
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