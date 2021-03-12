Instagram перезапустила Lite-версию своего приложения в Украине

Facebook запустила Instagram Lite / Social Media Today:

Команда Instagram решила перезапустить Lite-версию своего приложения, которая исчезла из магазина Google Play весной прошлого года. Разработчики облегчили приложение до 2 МБ, при этом оставив основные функции.

Так, например, программа позволяет смотреть ленту постов, историй и рекомендаций, а также публиковать и редактировать с помощью фильтров новые фото, видео или истории в свой аккаунт. В новом клиенте пока нет рекламы, а скачать его могут пользователи 170 стран, включая Украину.

Однако, некоторых функций клиент всё же лишен. В Instagram Lite нет масок для "сториз", а перед публикацией фото нельзя отредактировать, но можно наложить фильтр. Также не поддерживаются инструменты учётных записей авторов или компаний для отслеживания статистики и продвижения публикаций.

В облегчённом приложении ещё нет тёмной темы и рекламы, но разработчики пообещали добавить их с последующими обновлениями. Скачать Instagram Lite пока что можно только на Android – его разработали команды из Тель-Авива и Нью-Йорка на основе Facebook Lite.

Напомним, 1 марта Instagram запустила новую функцию Live Rooms ("Живые комнаты"), которая позволяет пользователям выходить в прямой видео эфир с участием до четырех человек. Ранее трансляцию можно было вести лишь вдвоём.

В будущем Instagram планирует интегрировать аудио- и видеокомнаты в режиме реального времени.