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В Instagram появилась возможность восстановления удалённого контента

7 февраля 2021, 14:25
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Истории можно будет восстанавливать в течение суток, а публикации будут храниться в корзине до 30 дней.

Instagram / TechCrunch
Как восстановить удаленные сообщения Instagram / The Verge

В новом обновлении Instagram для устройств Android и iOS разработчики добавили долгожданную функцию "недавно удаленные", которая позволяет восстановить удаленные публикации.

Это позволит пользователям соцсети не боятся взломов, в результате которых злоумышленники часто удаляют посты. Для того, что бы вернуть удаленный контент, нужно зайти в настройки, использовать пункт "недавно удаленные" и выделить посты которые нужно восстановить.

Как отмечают представители соцсети, на восстановление обычных постов пользователю даётся 30 дней, для историй 24 часа. Также социальная сеть добавила дополнительные меры безопасности, чтобы лишить хакеров возможности удалять посты: для полного удаления записи сервис будет запрашивать дополнительное подтверждение личности.

Instagram: последние обновления

  • В ноябре популярная соцсеть впервые за много лет изменила дизайн главного экрана. На главный экран добавили вкладку Reels – это сервис внутри самого Инстаграма, который позволяет записывать видео длиной 15 секунд, добавлять к ним музыку и эффекты (проще говоря аналог TikTok'a). Также на главном экране появилась вкладка Shop: страница покупок с возможностью оплатить их через платежный сервис Facebook Pay;
  • В начале декабря в Instagram на территории Украины и других стран СНГ появилась возможность добавлять музыку в истории. Позже представители Facebook заявили, что этот запуск был ошибкой, и закрыл доступ к композициям. В Украине функция пока будет оставаться недоступной и дальше;
  • Позже этим месяцем в Instagram появились исчезающие сообщения. Чтобы этот режим заработал, необходимо провести снизу вверх на экране переписки в Instagram. Интерфейс текстового поля в результате станет пунктирным, а все отправленные сообщения начнут исчезать при закрытии чата. К слову, сделать скриншот диалога незаметно в этом режиме не получится – пользователь будет предупреждён, если его собеседник решит сделать снимок экрана.

Ранее Instagram поделился деталями о работе алгоритма рекомендаций. У Instagram есть две ленты новостей: обычная, построенная из контента подписок, и умная, которая на основе алгоритмов и ряда факторов подбирает интересные публикации. Умная лента основывается на контенте сохранённых картинок и репостов: чем больше лайкаете постов про машину, тем больше вам их показывают.

Также вы наверняка могли заметить, что при подписке на нового пользователя его контент вы увидите первым, нежели тех, на кого подписаны давно. Такую функцию можно назвать преимуществом первого контакта.

Однако если вы только присоединились к Instagram, лента покажет самый популярный контент в социальной сети, а уже после начнёт работать система Home Feed Ranking System.

Instagram
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