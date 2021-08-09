Корвети не врятують: експерт пояснив помилку в переозброєнні ВМС України

В Україні анонсували будівництво корветів для ВМС / Facebook / navy.mil.gov. ua

Відповідно до стратегії Військово-морських сил України у найближчі п'ять років головним пріоритетом на морі має бути прибережна зона, де немає необхідності в застосуванні корветів, про будівництво яких Україна домовилася з Туреччиною, заявив голова правління Українського мілітарного центру Тарас Чмут.

Як пояснив він у коментарі Радіо Свобода, корвети потрібні як один з інструментів в майбутньому, в тому числі для контролю, для далеких походів, для участі в спільних операціях з країнами-партнерами і НАТО.

"Але не в 2021 році, коли у нас немає жодного зенітно-ракетного комплексу на флоті, ні протикорабельного комплексу, ні гідроакустичного комплексу і торпедних апаратів. Ми намагаємося, не маючи базових можливостей, купити щось складне і дороге", - говорить експерт.

Він нагадав, що стратегія ВМС на першому етапі передбачає розвиток так званого "москітного флоту".

"За один корвет ви отримуєте два-чотири ракетних катери. При втраті одного ракетного катера, у вас залишається ще один-два. А при втраті одного корвета у вас не залишається нічого. У вас більша кількість сил і засобів, які можуть нести більшу кількість озброєння. Чотири ракетні катери можуть нести по вісім протикорабельних ракет, а корвет - вісім. 32 ракети в залпі проти восьми", - додав Чмут.

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Раніше Володимир Зеленський заявив про те, що будівництво першого корпусу українського корвета, яке розпочато в Туреччині, завершиться до кінця 2023 року.

"Наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу Військово-Морських Сил України. Перший корпус нашого сучасного корвета вже закладений в Туреччині і буде добудований на українській верфі до кінця 2023 року", - сказав президент.