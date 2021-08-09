Корветы не спасут: эксперт объяснил ошибку в перевооружении ВМС Украины

В Украине анонсировали строительство корветов для ВМС / Facebook/navy.mil.gov.ua

Согласно стратегии Военно-морских сил Украины в ближайшие пять лет главным приоритетом на море должно быть прибрежная зона, где нет необходимости в применении корветов, о строительстве которых Украина договорилась с Турцией, заявил председатель правления Украинской милитарного центра Тарас Чмут.

Как пояснил он в комментарии Радио Свобода, корветы нужны как один из инструментов в будущем, в том числе для контроля, для дальних походов, для участия в совместных операциях со странами-партнерами и НАТО.

"Но не в 2021 году, когда у нас нет ни одного зенитно-ракетного комплекса на флоте, ни противокорабельного комплекса, ни гидроакустического комплекса и торпедных аппаратов. Мы стараемся, не имея базовых возможностей, купить что-то сложное и дорогое", - говорит эксперт.

Он напомнил, что стратегия ВМС на первом этапе предусматривает развитие так называемого "москитного флота".

"За один корвет вы получаете два-четыре ракетных катера. При потере одного ракетного катера, у вас остается еще один-два. А при потере одного корвета у вас не остается ничего. У вас большее количество сил и средств, которые могут нести большее количество вооружения. Четыре ракетные катера могут нести по восемь противокорабельных ракет, а корвет - восемь. 32 ракеты в залпе против восьми", - добавил Чмут.

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Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что строительство первого корпуса украинского корвета, которое начато в Турции, завершится к концу 2023 года.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава Военно-Морских Сил Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года", - сказал президент.