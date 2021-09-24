"Червона зона - в найближчі 2-3 тижні": чотири області України під загрозою жорсткого карантину

В Україні погіршується картина захворюваності на COVID-19 / УНІАН

У червоній зоні карантину, яка передбачає посилені обмеження, за 2-3 тижні можуть опинитися Житомирська, Рівненська, Львівська та Харківська області. При цьому показники вже 9 регіонів сигналізують про ознаки, характерні для помаранчевої епідемічної зони. Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузин.

Під час свого брифінгу в п'ятницю, 24 вересня, він розповів про погіршення епідемічної обстановки в Україні, пов'язаної з підвищенням рівня захворюваності на COVID-19. Згідно із заявою доктора, в країні вже 9 областей, показники захворюваності в яких відповідають помаранчевій зоні. Житомирська, Рівненська, Львівська та Харківська області можуть вжеза 2-3 тижні стати "червоними".читайте такожВ Україні впровадять обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для вчителів і чиновників

"Станом на 24 вересня 9 регіонів демонструють ознаки "помаранчевої" зони. Також чотири регіони можуть перейти на "червоний" рівень у найближчі 2-3 тижні", - вказав Кузін.

Які регіони можуть потрапити до червоної зони

Житомирська область

Рівненська область

Львівська область

Харківська область

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок п'ятниці, 24 вересня, в Україні за минулі 24 години встановлено 9058 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Найбільше випадків зафіксовано у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській та Донецькій областях.

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко стверджував, що Харківська, Луганська, Житомирська та Львівська області можуть опинитися в червоній зоні карантину за 2-3 тижні.

Вчені КПІ та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб раніше опублікували дослідження, в якому мова йде про те, що в Україні четверта хвиля COVID-19 знаходиться на стадії зростання. На її піку в країні може фіксуватися 15-18 тисяч випадків захворювання на коронавірус.