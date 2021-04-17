Кравчук назвав важливу умову для компромісу з РФ щодо Донбасу

Леонід Кравчук / УНІАН

Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що компроміс щодо Донбасу можливий, якщо Кремль виведе свої війська та перестане вбивати українців.

За його словами, Росії не можна нічого "віддавати", адже її мета - вся Україна. Про це Кравчук заявив в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

Кравчук нагадав, що нещодавно ватажки "ДНР" і "ЛНР" звернулися до президента РФ Володимира Путіна з трьома проханнями. По-перше, вони просили надати ОРДЛО зброю і посилити їхні сили, тому що "мовляв, Україна готова до нападу". По-друге, визнати "ЛНР" і "ДНР" як "державні утворення". І третє - прийняти їх до складу Росії.

читайте такожГенерал ЗСУ пояснив, чи готова армія повернути Донбас силою"Таким чином, ми повинні усвідомлювати, що компроміс можливий за однієї умови: Росія заявляє, що вона готова припинити окупацію території, агресію в Україні, перестати вбивати українських юнаків і дівчат. Тоді будемо відроджувати Донбас, тоді компроміси можливі. Без цього - жодних компромісів", - сказав Кравчук.

Він додав, що в Мінських угодах немає ні слова про державні утворення, але є умови особливого статусу місцевого самоврядування.

Як повідомляв Главред, російський журналіст Костянтин Еггерт припустив, що президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін могли досягти негласної домовленості щодо Донбасу.

На його думку, про її наявність може свідчити той факт, якщо у зверненні до Федеральних Зборів 21 квітня Путін раптом оголосить про визнання так званих "ЛНР" і "ДНР" і/або взяття їх під захист Росії.