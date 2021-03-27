Кравчук пояснив загострення на Донбасі та мету Путіна

Кравчук висловився про ситуацію на Донбасі / УНІАН

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що президент Росії Володимир Путін має територіальні претензії до України, тому він провокує ескалацію збройного конфлікту на Донбасі.

"Ще на зорі нашої незалежності російська політика була сформульована так: Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів Росії. Це формулювання було винесено на затвердження в Кремлі і російській Думі, і було затверджено як принцип зовнішньої політики. Звідси випливає, що Росія ніколи не залишала бажання взяти контроль над Україною. Більш того, близько 6 років тому Путін на одній з міжнародних конференцій сказав таке: Україна – це випадкова, нереальна держава, у неї немає майбутнього. А зовсім недавно, виступаючи на засіданні глав держав СНД, він сказав, що "у нас є претензії до України, і ми ще будемо їх розглядати". Мається на увазі – територіальні претензії", - заявив Кравчук.

За словами Кравчука, потрібно виходити з того, що "Росія хоче просто підкорити або знищити Україну".

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"Це реальна політика. Виходячи з цього, напруга на Донбасі або піднімається, або знижується. Ось зараз воно знизилося. І причина в тому, що Росія відчула, як навколо неї створюється ситуація, яка ставить її в дуже складне становище. І Путін в черговий раз вирішив продемонструвати м'язи. В Європі він не може агресивно діяти, а в Україні може, тому що у нього є підлеглі, окупаційні адміністрації ОРДЛО, які виконують накази Кремля", - зазначив перший президент, передає Україна 24.

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