Кравчук пояснив загострення на Донбасі та мету Путіна

За словами Кравчука, потрібно виходити з того, що "Росія хоче просто підкорити або знищити Україну".
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що президент Росії Володимир Путін має територіальні претензії до України, тому він провокує ескалацію збройного конфлікту на Донбасі.
"Ще на зорі нашої незалежності російська політика була сформульована так: Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів Росії. Це формулювання було винесено на затвердження в Кремлі і російській Думі, і було затверджено як принцип зовнішньої політики. Звідси випливає, що Росія ніколи не залишала бажання взяти контроль над Україною. Більш того, близько 6 років тому Путін на одній з міжнародних конференцій сказав таке: Україна – це випадкова, нереальна держава, у неї немає майбутнього. А зовсім недавно, виступаючи на засіданні глав держав СНД, він сказав, що "у нас є претензії до України, і ми ще будемо їх розглядати". Мається на увазі – територіальні претензії", - заявив Кравчук.
За словами Кравчука, потрібно виходити з того, що "Росія хоче просто підкорити або знищити Україну".
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"Це реальна політика. Виходячи з цього, напруга на Донбасі або піднімається, або знижується. Ось зараз воно знизилося. І причина в тому, що Росія відчула, як навколо неї створюється ситуація, яка ставить її в дуже складне становище. І Путін в черговий раз вирішив продемонструвати м'язи. В Європі він не може агресивно діяти, а в Україні може, тому що у нього є підлеглі, окупаційні адміністрації ОРДЛО, які виконують накази Кремля", - зазначив перший президент, передає Україна 24.
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Загострення на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Російські незаконні збройні формування 26 березня обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових.
- Радник делегації України в ТКГ по Донбасу Олексій Арестович заявив, що Київ у зв'язку з ситуацією має намір ініціювати позачергове засідання групи з безпеки.
- Президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що виконання Мінських домовленостей про всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі поставлено під загрозу через постійні провокації з боку проросійських бойовиків.