Кравчук объяснил обострение на Донбассе и цель Путина

Кравчук высказался про ситуацию на Донбассе / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что президент России Владимир Путин имеет территориальные претензии к Украине, поэтому он провоцирует эскалацию вооруженного конфликта на Донбассе.

"Еще на заре нашей независимости российская политика была сформулирована так: Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России. Эта формулировка была вынесена на утверждение в Кремле и российской Думе, и была утверждена как принцип внешней политики. Отсюда следует, что Россия никогда не оставляла желания взять контроль над Украиной. Более того, около 6 лет назад Путин на одной из международных конференций сказал такое: Украина – это случайное, нереальное государство, у него нет будущего. А совсем недавно, выступая на заседании глав государств СНГ, он сказал, что "у нас есть претензии к Украине, и мы еще будем их рассматривать". Имеется в виду – территориальные претензии", - заявил Кравчук.

По словам Кравчука, нужно исходить из того, что "Россия хочет просто покорить или уничтожить Украину".

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"Это реальная политика. Исходя из этого, напряжение на Донбассе либо поднимается, либо снижается. Вот сейчас оно снизилось. И причина в том, что Россия почувствовала, как вокруг нее создается ситуация, которая ставит ее в очень сложное положение. И Путин в очередной раз решил продемонстрировать мышцы. В Европе он не может агрессивно действовать, а в Украине может, потому что у него есть подчиненные, оккупационные администрации ОРДЛО, выполняющие приказы Кремля", - отметил первый президент, передает Украина 24.

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