Кравчук сделал важное заявление из-за эскалации на Донбассе

По словам Леонида Кравчука, экстренное заседание инициировала делегация Украины.
Сегодня, 27 марта, может пройти экстренное заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы из-за гибели четырех украинских военных под Шумами на Донбассе в пятницу, 26 марта.
Как сообщил глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук, проведение экстренного заседания инициировала украинская делегация в ТКГ.
На нем будет рассмотрен вопрос эскалации ситуации на Донбассе.
"Подгруппа по вопросам безопасности вчера официально обратилась к госпоже Хайди Грау — модератору переговоров и представительнице ОБСЕ в ТКГ — экстренно созвать заседание подгруппы, на котором проанализировать ситуацию и принять соответствующие меры… Вчера мы получили предварительное согласие. И, несмотря на то, что сегодня суббота, нам сообщили, что такое заседание может состояться", — сказал Кравчук, передает телеканал ДОМ.
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Позже представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что в субботу, 27 марта, не состоится внеочередное заседание подгруппы по безопасности ТКГ, которое планировали провести из-за обострения на Донбассе.
"Было принято решение не проводить сегодня экстренного внеочередного заседания подгруппы по безопасности для обсуждения инцидента с гибелью военнослужащих ВСУ 26 марта в Донецкой области", - заявил Арестович, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, заседание ТКГ должно состояться во вторник, 30 марта. А консультации советников нормандского формата будут продолжаться еще два дня.
Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Российские незаконные вооруженные формирования 26 марта обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных.
- Советник делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев в связи с ситуацией намерен инициировать внеочередное заседание группы по безопасности. Переговоры планируют провести 27 марта. Ожидается ответ российской стороны.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что выполнение минских договоренностей о всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе поставлено под угрозу из-за постоянных провокаций со стороны пророссийских боевиков.