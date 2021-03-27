Кравчук сделал важное заявление из-за эскалации на Донбассе

Леонид Кравчук / УНИАН

Сегодня, 27 марта, может пройти экстренное заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы из-за гибели четырех украинских военных под Шумами на Донбассе в пятницу, 26 марта.

Как сообщил глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук, проведение экстренного заседания инициировала украинская делегация в ТКГ.

На нем будет рассмотрен вопрос эскалации ситуации на Донбассе.

"Подгруппа по вопросам безопасности вчера официально обратилась к госпоже Хайди Грау — модератору переговоров и представительнице ОБСЕ в ТКГ — экстренно созвать заседание подгруппы, на котором проанализировать ситуацию и принять соответствующие меры… Вчера мы получили предварительное согласие. И, несмотря на то, что сегодня суббота, нам сообщили, что такое заседание может состояться", — сказал Кравчук, передает телеканал ДОМ.

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Позже представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что в субботу, 27 марта, не состоится внеочередное заседание подгруппы по безопасности ТКГ, которое планировали провести из-за обострения на Донбассе.

"Было принято решение не проводить сегодня экстренного внеочередного заседания подгруппы по безопасности для обсуждения инцидента с гибелью военнослужащих ВСУ 26 марта в Донецкой области", - заявил Арестович, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, заседание ТКГ должно состояться во вторник, 30 марта. А консультации советников нормандского формата будут продолжаться еще два дня.

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