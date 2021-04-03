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Кравчук поставив жорсткий ультиматум ОБСЄ через провокацію ОРДО

3 квітня 2021, 18:58
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Українська делегація не братиме участі в консультаціях політичної підгрупи ТКГ.

Леонід Кравчук
Леонід Кравчук / УНІАН

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук прокоментував ситуацію з переговорним процесом в ТКГ.

В ефірі телеканалу Україна 24 він підкреслив, що представники української делегації не братимуть участь у консультаціях політичної підгрупи, поки спеціальний представник чинного голови ОБСЄ і модератор в ТКГ Хайді Грау не доб'ється виключення з переговорів засудженої в Україні за тероризм "громадської експертки" від ОРДО Майї Пирогової.

"Я звернувся письмово до нашого модератора ОБСЄ пані Хайді Грау з проханням, що така людина (Майя Пирогова, – ред.) не може брати участь у переговорах і мати окреме вікно для переговорів ... українська делегація вже продемонструвала свою позицію: як тільки ця персона з'явиться на переговорах, ми не будемо навіть пояснювати чому, але ми залишаємо переговори на період, поки Хайді Грау не доб'ється виключення її з переговорного процесу. Наша делегація залишає переговори, поки це не буде зроблено", - зазначив Кравчук.

Він також додав, що "не знає, чи з'явиться Пирогова на наступному засіданні політичної робочої підгрупи ТКГ, оскільки опоненти української делегації повідомили, що Пирогова захворіла і поки не може бути присутнім на консультаціях".

Що відомо про провокацію на переговорах ТКГ:

  • Російська Федерація на переговорах Тристоронньої контактної групи по Донбасу йде на свідомі провокації, заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.
  • Україна наполягає на тому, що не буде вести розмови з терористами в переговорах по Донбасу.
  • За його словами, це питання стало основним на останньому засіданні ТКГ і уточнив, що українська делегація наполягала на неможливості участі в переговорах людей, засуджених за тероризм.
  • Український парламентер каже, що подальший розвиток подій залежить від позиції РФ і звинуватив російську сторону в усвідомленій провокації.
  • Член української делегації зазначив, що Росія про це знала, і тим не менше в переговорах спробувала взяти участь засуджена Україною за тероризм Майя Пирогова.
ОБСЄ ОРДЛО ТКГ Леонід Кравчук новини України новини Донбасу
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