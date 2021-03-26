Кравчук попередив про можливу атаку Росії з боку Криму

Глава української делегації в ТКГ заявив, що Україна готується до будь-яких сценаріїв і дасть жорстку відсіч агресору.
Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив, що від Росії можна чекати будь-яких дій, зокрема і вторгнення російських військ з території окупованого Криму.
Тому Україна готується до будь-яких сценаріїв і дасть жорстку відсіч агресору. Про це Кравчук заявив в ефірі телеканалу Дом.
За його словами, в основному документі Росії про зовнішню політику є такий запис: "Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів Росії".
"Тобто вони не бачать Україну як окрему державу. Вони бачать Україну як якусь підпорядковану територію. Не знаю, може, як губернію. Я навіть не знаю, як вони це розуміють", - сказав Кравчук.
Глава української делегації в ТКГ додав, що Росія не поважає суверенітет і територіальну цілісність України. А це означає, що від країни-агресора можна очікувати будь-яких дій - "і агресії, і розширення конфлікту".
"Ми не можемо стверджувати: ні, цього не станеться. Якщо така філософія існує (а вона існує і зафіксована в основному стратегічному документі РФ), значить, все може бути. Тому ми повинні бути готові і до цього. Хочу, щоби всі зрозуміли - Україна готується до будь-яких сценаріїв, зокрема до спроб агресії, розширення агресії. До будь-яких сценаріїв", - заявив Кравчук.
При цьому перший президент упевнений, що якщо Росія ризикне розширити агресію, вона зустріне жорсткий опір.
"І не лише від України. Світова спільнота, про що заявляли багато країн і США зокрема, не дозволить Росії поводитися так, як вона діяла до цього. Ми поставимо Росію в межі міжнародного права", - резюмував Кравчук.
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Повномасштабний конфлікт між Росією та Україною - прогнози:
- Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук раніше заявляв, що через ситуацію з водою в анексованому Криму Кремль може піти на атаку Маріуполя та Херсона.
- Віцепрем'єр-міністр і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков оцінив шанси повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, це неможливо, тому що Росія не готова до цього економічно.
- Російський політолог Дмитро Орєшкін висловив думку, що президент РФ Путін не нападе на Україну, бо йому нічим воювати.
- Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що якщо бойовики " ДНР " і "ЛНР" підуть штурмом на бійців операції об'єднаних сил на Донбасі без підтримки Росії, то будуть просто знищені.