Кравчук попередив про можливу атаку Росії з боку Криму

Леонід Кравчук / УНІАН

Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив, що від Росії можна чекати будь-яких дій, зокрема і вторгнення російських військ з території окупованого Криму.

Тому Україна готується до будь-яких сценаріїв і дасть жорстку відсіч агресору. Про це Кравчук заявив в ефірі телеканалу Дом.

За його словами, в основному документі Росії про зовнішню політику є такий запис: "Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів Росії".

"Тобто вони не бачать Україну як окрему державу. Вони бачать Україну як якусь підпорядковану територію. Не знаю, може, як губернію. Я навіть не знаю, як вони це розуміють", - сказав Кравчук.

Глава української делегації в ТКГ додав, що Росія не поважає суверенітет і територіальну цілісність України. А це означає, що від країни-агресора можна очікувати будь-яких дій - "і агресії, і розширення конфлікту".

"Ми не можемо стверджувати: ні, цього не станеться. Якщо така філософія існує (а вона існує і зафіксована в основному стратегічному документі РФ), значить, все може бути. Тому ми повинні бути готові і до цього. Хочу, щоби всі зрозуміли - Україна готується до будь-яких сценаріїв, зокрема до спроб агресії, розширення агресії. До будь-яких сценаріїв", - заявив Кравчук.

При цьому перший президент упевнений, що якщо Росія ризикне розширити агресію, вона зустріне жорсткий опір.

"І не лише від України. Світова спільнота, про що заявляли багато країн і США зокрема, не дозволить Росії поводитися так, як вона діяла до цього. Ми поставимо Росію в межі міжнародного права", - резюмував Кравчук.

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