Кравчук предупредил о возможной атаке России со стороны Крыма

Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что от России можно ждать любых действий, в том числе и вторжения российских войск с территории оккупированного Крыма.

Поэтому Украина готовится к любым сценариям и даст жесткий отпор агрессору. Об этом Кравчук заявил в эфире телеканала Дом.

По его словам, в основном документе России о внешней политике есть такая запись: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России".

"То есть они не видят Украину как отдельное государство. Они видят Украину как некую подчиненную территорию. Не знаю, может, как губернию. Я даже не знаю, как они это понимают", - сказал Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ добавил, что Россия не уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. А это означает, что от страны-агрессора можно ожидать любых действий - "и агрессии, и расширения конфликта".

"Мы не можем утверждать: нет, этого не произойдет. Если такая философия существует (а она существует и зафиксирована в основном стратегическом документе РФ), значит, все может быть. Поэтому мы должны быть готовы и к этому. Хочу, чтобы все поняли - Украина готовится к любым сценариям, в частности к попыткам агрессии, расширению агрессии. К любым сценариям", - заявил Кравчук.

При этом первый президент уверен, что если Россия рискнет расширить агрессию, она встретит жесткое сопротивление.

"И не только от Украины. Мировое сообщество, о чем заявляли многие страны и США в частности, не позволит России вести себя так, как она действовала до этого. Мы поставим Россию в границы международного права", - резюмировал Кравчук.

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