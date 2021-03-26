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Кравчук предупредил о возможной атаке России со стороны Крыма

26 марта 2021, 06:41
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Глава украинской делегации в ТКГ заявил, что Украина готовится к любым сценариям и даст жесткий отпор агрессору.

Кравчук
Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что от России можно ждать любых действий, в том числе и вторжения российских войск с территории оккупированного Крыма.

Поэтому Украина готовится к любым сценариям и даст жесткий отпор агрессору. Об этом Кравчук заявил в эфире телеканала Дом.

По его словам, в основном документе России о внешней политике есть такая запись: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России".

"То есть они не видят Украину как отдельное государство. Они видят Украину как некую подчиненную территорию. Не знаю, может, как губернию. Я даже не знаю, как они это понимают", - сказал Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ добавил, что Россия не уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. А это означает, что от страны-агрессора можно ожидать любых действий - "и агрессии, и расширения конфликта".

"Мы не можем утверждать: нет, этого не произойдет. Если такая философия существует (а она существует и зафиксирована в основном стратегическом документе РФ), значит, все может быть. Поэтому мы должны быть готовы и к этому. Хочу, чтобы все поняли - Украина готовится к любым сценариям, в частности к попыткам агрессии, расширению агрессии. К любым сценариям", - заявил Кравчук.

При этом первый президент уверен, что если Россия рискнет расширить агрессию, она встретит жесткое сопротивление.

"И не только от Украины. Мировое сообщество, о чем заявляли многие страны и США в частности, не позволит России вести себя так, как она действовала до этого. Мы поставим Россию в границы международного права", - резюмировал Кравчук.

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Полномасштабный конфликт между Россией и Украиной - прогнозы:

  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук ранее заявлял, что из-за ситуации с водой в аннексированном Крыму Кремль может пойти на атаку Мариуполя и Херсона.
  • Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников оценил шансы полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, это невозможно, потому что Россия не готова к этому экономически.
  • Российский политолог Дмитрий Орешкин высказал мнение, что президент РФ Путин не нападет на Украину, потому что ему нечем воевать.
  • Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.
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