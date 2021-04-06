Кравчук розповів, куди можуть "переїхати" переговори щодо Донбасу з Мінська

Леонід Кравчук розповів про переговори щодо Донбасу / leonid-kravchuk.com.ua

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що переговори щодо Донбасу після закінчення карантину можуть переїхати з Мінська до Польщі.

"Я думаю, якщо взяти колишній соціалістичний табір, то я б назвав Польщу. Тут не буде питань, ми з Польщею не завжди були друзями, але були і часи дружби. Було і багато проблем, і на кордоні, і не тільки. Тому ніхто не скаже, що Польща вірний друг України. Це було б нормально", - зазначив Кравчук.

Глава української делегації допустив варіант, що переговори будуть проходити в країні, яка раніше не належала до соцтабору.

"Таких країн дуже багато. Це повинна бути нейтральна країна, демократична, ні в якому разі не Білорусь, тому що вона вустами Лукашенка каже, я б сказав, непристойні речі щодо України. Вона під каблуком Росії, вона недемократична країна, яка душить мітингувальників. У такій країні мати майданчик для переговорів – про це навіть незручно говорити", - сказав Кравчук.

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За словами глави української делегації в ТКГ, Росія буде проти перенесення переговорів з Мінська.

"Думаю, Росія буде проти, їй потрібно, щоб на переговорах були представники ОРДЛО, а їх вивозити за межі нашої території буде непросто. Але іншого шляху немає, ми ніколи не погодимося на Мінськ. Якщо Мінськ - я наступного дня заяву напишу про звільнення з посади", - підкреслив Кравчук, передає Україна 24.

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