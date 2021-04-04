Кравчук розповів про можливу військову операцію на Донбасі

Кравчук висловився про стратегію Росії на Донбасі / leonid-kravchuk.com.ua

Перший президент України і глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів, чи можлива військова операція на Донбасі, і назвав причину активізації російський військових поблизу кордону України.

"Я проти військових операцій. Ми повинні вирішувати це питання політико-дипломатичним шляхом. Ми не агресор, ми захищаємо свою землю, і будемо робити це всіма способами, щоб зупинити агресію Росії. Ми повинні змусити її через дипломатично політичні кроки покинути територію України", - говорить Кравчук, передає Суспільне.

За словами Кравчука, стратегія Росії - це зруйнувати Україну.

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"Росія має достатньо ресурсів і сил, щоб діяти у відповідності зі своєю стратегією. Її стратегія - поневолення України або її руйнування. Зараз Росія потрапила в дуже складне становище. Я чув, що говорилося навіть про те, що командування американських військ в Європі оголосило про більш високий рівень готовності. Керівники НАТО теж запевняють, що вони не будуть миритися з агресією, яку проводить Росія. Про це говорять президент Байден і його адміністрація. На пресконференції Байден сказав, що світ розділився на дві частини: демократію і автократію, а до цієї автократичної групи держав віднесли Росію. До того ж, у неї не все гаразд економічно, соціально, політично. Тому ці проблеми Росія хоче компенсувати шляхом тиску на Україну", - зазначає Кравчук.

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