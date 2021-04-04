Кравчук розповів про можливу військову операцію на Донбасі

Глава української делегації в ТКГ розповів про стратегію Росії на Донбасі.
Перший президент України і глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів, чи можлива військова операція на Донбасі, і назвав причину активізації російський військових поблизу кордону України.
"Я проти військових операцій. Ми повинні вирішувати це питання політико-дипломатичним шляхом. Ми не агресор, ми захищаємо свою землю, і будемо робити це всіма способами, щоб зупинити агресію Росії. Ми повинні змусити її через дипломатично політичні кроки покинути територію України", - говорить Кравчук, передає Суспільне.
За словами Кравчука, стратегія Росії - це зруйнувати Україну.
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"Росія має достатньо ресурсів і сил, щоб діяти у відповідності зі своєю стратегією. Її стратегія - поневолення України або її руйнування. Зараз Росія потрапила в дуже складне становище. Я чув, що говорилося навіть про те, що командування американських військ в Європі оголосило про більш високий рівень готовності. Керівники НАТО теж запевняють, що вони не будуть миритися з агресією, яку проводить Росія. Про це говорять президент Байден і його адміністрація. На пресконференції Байден сказав, що світ розділився на дві частини: демократію і автократію, а до цієї автократичної групи держав віднесли Росію. До того ж, у неї не все гаразд економічно, соціально, політично. Тому ці проблеми Росія хоче компенсувати шляхом тиску на Україну", - зазначає Кравчук.
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Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський 26 березня висловив співчуття у зв'язку із загибеллю українських військових на Донбасі і закликав усіх лідерів нормандського формату посприяти збереженню режиму припинення вогню.
- Раніше Зеленський заявляв, що він готовий провести окремі переговори з Путіним, Меркель і Макроном у тому випадку, якщо не буде саміту нормандського формату.
- 31 березня пройшли переговори Путіна, Меркель і Макрона, в яких також обговорювався і Донбас. Глава РФ наполягав на проведенні Україною переговорів з "ЛДНР" і закликав врегулювати правові аспекти особливого статусу Донбасу.