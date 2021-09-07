Кривава помста у Полтаві: стали відомі деталі атаки дівчини з арбалетом на вчителів

У Полтаві дівчина підстрелила вчителів з арбалета / t.me/adm_trueha_poltava

У Полтавській школі №11 розповіли подробиці поранення вчителів 19-річної дівчиною з арбалетом.

За словами директора школи, дівчина, яка атакувала викладачів, нічого не вигукувала і спілкуватися з вчителями не бажала, повідомляє ТСН. Відомо, що вона тут навчалася по 5-го класу.

Поліція повідомила, що раніше ця дівчина не потрапляла в поле зору правоохоронців. "Буде призначено низку слідчих дій, зокрема низку експертиз — це стосується до речі і вилученого арбалета - щоб встановити, по-перше психоемоційний стан самої дівчини, і зрозуміти мотивацію такої поведінки", - кажуть у поліції.

/ kolo.news

Нападниці загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення — справу відкрито за статтею замах на умисне вбивство кількох людей. Зараз вона в ізоляторі тимчасового утримання, їй готують підозру.

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Що відомо про напад на вчителів

Нападниця прийшла до одного з входів до школи, яких тут 4, під час карантину працюють 3 - і пройшла за учнями, які виходили на фізкультуру. Її не помітила чергова.

/ kolo.news

Дівчина зайшла в кабінет і вистрілив у вчительку зарубіжної літератури, яка стояла спиною до нападниці. На крик прибігла завуч - і вона вистрілила вже в коридорі і в неї. Жінці повністю пробило руку. Постраждалим надали медичну допомогу - вони вже вдома. Їхньому життю нічого не загрожує. Спілкуватися з журналістами вони не бажають.

Як уточнює Полтавське видання Kolo, директор стверджує, що на прохідній є охоронець, проте як сторонній потрапив всередину, не пояснила. Потерпілим вчителькам 55 і 60 років.

Що стало причиною атаки колишньої школярки

Школярі кажуть, що дівчина нібито нагадала вчительці про те, як вирішувала завдання, а та відчитала її. І ось вона прийшла помститися.

/ kolo.news

Поки офіційного підтвердження цьому немає.

Одну постраждалу вчительку відпустили з лікарні на амбулаторне лікування, у неї колото-різана рана руки. Даних про стан здоров'я другої постраждалої немає. Відомо, що жінка отримала поранення плеча.

Видання додає, що стало відомо ім'я дівчини, що напала. Її звуть Таїсія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дівчина під час нападу курила сигарету. Більш того, вона заходила в кожну аудиторію, яка їй траплялася на дорозі, і скрізь стріляла.

"Кажуть, вона пофарбувала волосся в зелений колір і ходила з порізаними руками. А ще, що вона цілеспрямовано хотіла застрелити конкретного вчителя", - пишуть у соцмережах.