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Кровавая месть в Полтаве: стали известны детали атаки девушки с арбалетом на учителей

7 сентября 2021, 09:28
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Нападавшую зовут Таисия, ей грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

В Полтаве девушка подстрелила учителей из арбалета / t.me/adm_trueha_poltava

В полтавской школе №11 рассказали подробности ранения учителей 19-летней девушкой с арбалетом.

По словам директора школы, атаковавшая преподавателей девушка ничего не выкрикивала и общаться с учителями не желала, сообщает ТСН. Известно, что она здесь училась по 5-й класс.

Полиция сообщила, что ранее эта девушка не попадала в поле зрения правоохранителей. "Будет назначен ряд следственных действий, в частности ряд экспертиз — это касается кстати и изъятого арбалета — чтобы установить, во-первых психоэмоциональное состояние самой девушки, и понять мотивацию такого поведения", — говорят в полиции.

/ kolo.news

Нападавшей грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение — дело открыто по статье покушение на умышленное убийство нескольких человек. Сейчас она в изоляторе временного содержания, ей готовят подозрение.

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Что известно о нападении на учителей

Нападавшая пришла к одному из входов в школу, которых здесь 4, во время карантина работают 3 - и прошла за учениками, которые выходили на физкультуру. Ее не заметила дежурная.

/ kolo.news

Девушка зашла в кабинет и выстрелил в учительницу зарубежной литературы, которая стояла спиной к нападавшей. На крик прибежала завуч — и она выстрелила уже в коридоре и в нее. Женщине полностью пробило руку. Пострадавшим оказали медицинскую помощь — они уже дома. Их жизни ничего не угрожает. Общаться с журналистами они не желают.

Как уточняет полтавское издание Kolo, директор утверждает, что на проходной есть охранник, однако как посторонний попал внутрь, не объяснила. Потерпевшим учительницам 55 и 60 лет.

Что стало причиной атаки бывшей школьницы

Школьники говорят, что девушка якобы напомнила учительнице о том, как решала задачу, а та отчитала ее. И вот она пришла отомстить.

/ kolo.news

Пока официального подтверждения этому нет.

Одну пострадавшую учительницу отпустили из больницы на амбулаторное лечение, у нее колото-резаная рана руки. Данных о состоянии здоровья второй пострадавшей нет. Известно, что женщина получила ранение плеча.

Издание добавляет, что стало известно имя напавшей девушки. Ее зовут Таисия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что девушка во время нападения курила сигарету. Более того, она заходила в каждую аудиторию, которая ей попадалась на дороге, и везде стреляла.

"Говорят, она покрасила волосы в зеленый цвет и ходила с порезанными руками. А еще, что она целенаправленно хотела застрелить конкретного учителя", - пишут в соцсетях.

viber
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