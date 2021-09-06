Девушка устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе: есть раненые

Задержанная девушка училась в этой школе до 4-го класса / фото: коллаж Глареда

Утром 6 сентября в школе №11 города Полтавы девушка 2002 года рождения ранила двух учителей из арбалета. Информацию о происшествии правоохранители получили около 10:00.

По предварительным данным, неизвестная зашла на территорию школы и выстрелила из арбалета. Правоохранители уже установили личность злоумышленницы - это местная жительница, сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавщины.

"Сейчас она дает показания следователям. Обстоятельства и мотивы действий фигурантки выясняются", – заявили в полиции.

В каком состоянии находятся педагоги, в сообщении не сказано.

Читайте такжеПод Киевом в результате стрельбы на улице есть раненые, всплыла неожиданная версия разборокПо информации местных СМИ, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство.

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Известно, что задержанная девушка училась в этой школе до 4-го класса. Во время задержания у нее были порезаны руки.

Ранее Главред писал, что в Харькове школьник опубликовал в сервисе ТikTok видео , в котором сообщил, что в областном центре будет такой же инцидент, как в российском городе Казань.

Парень утверждал, что с помощью видео с угрозой хотел стать популярней в сервисе – заполучить новых подписчиков и свежие лайки.