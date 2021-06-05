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В Харькове пригрозили устроить бойню в казанском стиле: кто и зачем распространил угрозы

5 июня 2021, 09:04

Школьник разместил угрозы в ТikTok, а позже назвал цель своего поступка.

Парень признал, что ради хайпа пригрозил устроить бойню в Харькове
Школьник признался, что ради хайпа пригрозил устроить бойню в Харькове / Скриншот

В Харькове школьник опубликовал в сервисе ТikTok видео, в котором сообщил, что в субботу, 5 июня, в областном центре будет такой же инцидент, как в российском городе Казань.

Парень утверждал, что с помощью видео с угрозой хотел стать более популярными в сервисе – заполучить новых подписчиков и свежие лайки. Ролик, на котором запечатлены раскаяния школьника, опубликовал Telegram-канал Труха Харьков.

"Я хотел хайпануть в ТikTok и залил видос, где написал, что в Харькове 5 июня произойдет такой же случай, как в Казани…", – сказал он.

Школьник признал, что выбрал неправильную тему для хайпа.

По словам парня, на следующий день его вызвали в школу, и там уже были сотрудники Службы безопасности Украины.

"…Они мне объяснили, что мои действия квалифицируются как угроза теракта, и за это грозит срок от пяти до десяти лет. Я сожалею о том, что вообще решил на этом хайпиться, и приношу извинения людям, которые испугались…", – добавил школьник.

В Харькове школьник пригрозил устроить такой же инцидент, как в Казани – видео с раскаянием

Напомним, 5 июня в харьковских школах запланирован праздник – последний звонок, после которого начнутся летние каникулы.

Напомним, 11 мая в Казани злоумышленник устроил стрельбу в гимназии №175. СМИ писали, что прогремел взрыв. В результате стрельбы погибли девять человек, а десятки – пострадали.

После бойни в Казани украинские правоохранители начали активно реагировать на сообщения в Интернете, в которых шла речь об угрозе массового убийства.

В середине мая в мессенджере Telegram школьник пригрозил устроить бойню в киевской школе №250. Правоохранители нашли автора угроз – им оказался 15-летний школьник. Парень утверждал, что просто пошутил.

новости Харькова бойня в России
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