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"Новый колумбайн": киевской школе пригрозили бойней

19 мая 2021, 20:52

Полицейские нашли интернет-пользователя, который разместил угрозы в Сети.

В Telegram обсуждали организацию массовой бойни в одной из школ Киева
В мессенджере обсуждали организацию массовой бойни в одной из школ Киева / УНИАН

Во вторник, 18 мая, в мессенджере Telegram сотрудники киберполиции нашли чат, который назывался "Колумбайн – возрождение". Один из участников чата написал, что киевская школа №250 навсегда запомнит 19 мая, а другой интернет-пользователь разместил снимок ружья, якобы украденного у отца.

Участниками чата были 169 пользователей, правоохранители нашли юзера, который опубликовал угрозы в сторону школы, и разыскивают того, кто разместил фото оружия, говорится на сайте столичной прокуратуры.

Автором угроз оказался 15-летний парень, который учится в другой школе. У школьника дома провели обыск и забрали компьютер и телефон. Школьник утверждает, что в чате просто пошутил, и не знает пользователя, который написал об оружии.

/ kyiv.gp.gov.ua

"…С учеником и его родителями правоохранители провели профилактическую беседу и сейчас устанавливают личность и местонахождение другого пользователя чата, который выложил фото ружья", – добавили в прокуратуре.

Правоохранители стали усиленно реагировать на общение в Интернете, в котором идет речь об угрозе убийства большого количества людей, после того, как в российском городе Казань 11 мая злоумышленник устроил стрельбу в гимназии №175. В результате бойни в Казани погибли девять человек, а десятки – пострадали.

  • Справка. Киевская школа №250 – это средняя общеобразовательная школа I-III ступеней с углубленным изучением математики, которая находится в Деснянском районе по адресу ул. проспект Владимира Маяковского, 49б, пишет Википедия. Школа была основана в 1985 году.

Что такое колумбайн – главные факты

Колумбайн – это школа в американском штате Колорадо, в которой 20 апреля 1999 года произошло массовое убийство. В Колумбайне двое учеников застрелили 13 человек, а 23 – ранили.

После этого массового убийства в разных странах мира происходили подобные нападения, их называли колумбайнами.

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