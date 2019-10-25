В киевской школе случилось ЧП, есть пострадавшие: версии инцидента

В Киеве на Подоле в школе случилось ЧП / УНИАН

В пятницу, 25 октября, в Подольском районе Киева на Куреневке в одной из школ случилось чрезвычайное происшествие, есть пострадавшие.

Инцидент произошел в школе I-III ступеней №8, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

По его данным, точно неизвестно, что произошло в школе - одни говорят - кто-то игрался с газовым баллончиком, другие рассказали об утечке газа.

"…Как результат - несколько человек были госпитализированы", - отмечается в сообщении.

На место происшествия приехали правоохранители, врачи и специалисты газовой службы.

В Киеве на Подоле в школе случилось ЧП / facebook.com/KyivOperativ

Напомним, в конце сентября в Голосеевском районе Киева - на ул. Стельмаха - в школе восемь детей попробовали на вкус ядовитое вещество, после этого семеро из них были госпитализированы.