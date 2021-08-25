Кучма розповів, чому Путіна не можна називати вбивцею

Леонід Кучма / УНІАН

Другий президент України (1994-2004) Леонід Кучма закликав співробітників ЗМІ не ставити нинішньому главі країни Володимиру Зеленському питання - "вбивця чи глава РФ Володимир Путін?". Про це Кучма заявив в інтерв'ю порталу Українська правда.

"Тільки не ставте це питання чинному президенту. Або ще комусь із його оточення. Не провокуйте тих, кому доведеться ще вести переговори з Путіним. А вести їх доведеться", - відповів він.

На думку Кучми, ціна образи буде реальною, причому заплатить її не той, хто захотів би такого піару, а "хтось із наших хлопців, який потрапить під обстріл на лінії фронту в той же день".

"Так як на "передку" вже давно склали народну прикмету: в Москві образилися – на Донбасі стріляють", – пояснив експрезидент.

Другий президент сказав, що так когось називати "можна тільки в обличчя", а коли "просто кидаються гучними словами - це їх тільки знецінює".

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Він нагадав, що, назвавши Путіна вбивцею, Байден майже одночасно запросив його на зустріч, де "привітно розмовляв і тиснув руку". "У нас такої можливості не буде", – підсумував Кучма.

читайте такожКучма розповів про ледь не сталася війну з Росією в 2003 роціНагадаємо, раніше Леонід Кучма висловився про доцільність внесення змін до Конституції.

"Як і будь-який складний організм, Конституція повинна розвиватися, вдосконалюватися. Конституцію можна і потрібно міняти за вимогами часу. Але відбуватися це може тільки в життєвих інтересах українського народу, а не в результаті примх або зловживань когось "нагорі"", - пояснив свою позицію Кучма.