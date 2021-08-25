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Кучма рассказал, почему Путина нельзя называть убийцей

25 августа 2021, 10:07

По мнению Кучмы, цена оскорбления будет реальной, причем заплатит ее вовсе не тот человек, который захочет такого пиара среди украинской общественности

Кучма
Леонид Кучма / УНИАН

Второй президент Украины (1994 – 2004) Леонид Кучма призвал сотрудников СМИ не задавать нынешнему главе страні Владимиру Зеленскому вопрос ‒ "убийца ли глава РФ Владимир Путин?". Об этом Кучма заявил в интервью порталу Украинская правда.

"Только не ставьте этот вопрос действующему президенту. Или еще кому-то из его окружения. Не провоцируйте тех, кому придется еще вести переговоры с Путиным. А вести их придется", – ответил он.

По мнению Кучмы, цена оскорбления будет реальной, причем заплатит ее не тот, кто захотел бы такого пиара, а "кто-то из наших ребят, который попадет под обстрел на линии фронта в тот же день".

"Так как на "передке" уже давно составили народную примету: в Москве обиделись – на Донбассе стреляют", – объяснил экс-президент.

Второй президент сказал, что так кого-то называть "можно только в лицо", а когда "просто бросаются громкими словами – это их только обесценивает".

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Он напомнил, что, назвав Путина убийцей, Байден почти одновременно пригласил его на встречу, где "приветливо разговаривал и жал руку". "У нас такой возможности не будет", – подытожил Кучма.

Читайте такжеКучма рассказал о едва не произошедшей войне с Россией в 2003 годуНапомним, ранее Леонид Кучма высказался о целесообразности внесения изменений в конституцию.

"Как и любой сложный организм, конституция должна развиваться, совершенствоваться. Конституцию можно и нужно менять по требованиям времени. Но происходить это может только в жизненных интересах украинского народа, а не в результате капризов или злоупотреблений кого-то "наверху"", — пояснил свою позицию Кучма.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Леонид Кучма
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