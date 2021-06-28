Кучма объяснил, почему Конституция должна изменяться

Леонид Кучма / УНИАН

Бывший президент Украины (1994 – 2004) Леонид Кучма высказался о целесообразности внесения изменений в конституцию. Его процитировало агентство Интерфакс-Украина.

"Как и любой сложный организм, конституция должна развиваться, совершенствоваться. Конституцию можно и нужно менять по требованиям времени. Но происходить это может только в жизненных интересах украинского народа, а не в результате капризов или злоупотреблений кого-то "наверху"", — пояснил свою позицию Кучма.

Кучма вспомнил, что процесс принятия основного закона был долгим и трудным, однако это не может быть препятствием для возможных нововведений, которые отвечали бы запросам современного общества.

Бывший президента также подчеркнул, что конституция каждый день защищает общество и каждого гражданина, однако общество также должно защитить ее от корыстных посягательств правящих элит.

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Напомним, ранее Леонид Кучма заявил, что Россия пыталась захватить Крым еще в 2003-м, но тогда полуостров силами официального Киева удалось отстоять.

Экс-президент вспоминает, что Украина перебросила на спорный остров Тузла несколько сотен пограничников и укрепила оборону, а отряды морской пехоты привели в боеготовность на катерах, которые курсировали в Керченском проливе.

Кучма утверждает ‒ он приказал в случае нарушения россиянами границы Украины открывать огонь на поражение.