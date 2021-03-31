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Кулеба обговорив загострення на Донбасі з держсекретарем США

31 березня 2021, 23:00
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба поспілкувався з Держсекретарем США / РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з главою Держдепу США Ентоні Блінкеном.

Як повідомив глава українського МЗС, телефонна розмова відбулася ввечері 31 березня.

За словами Кулеби, він говорив з главою американського Держдепу про те, що Росія загострює ситуацію з безпекою на Донбасі і в Криму.

"Я провів змістовну і предметну розмову з Державним секретарем США Блінкеном на тлі системного загострення Росією ситуації з безпекою на сході України і в Криму. Обговорили напрямки посилення взаємодії у сфері безпеки", - повідомив Кулеба на сторінці в Twitter.

Інших подробиць телефонної розмови міністр не розкрив.

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Пізніше в українському МЗС розповіли, що розмова була ініційована Кулебою.

В ході розмови держсекретар Блінкен відзначив, що Вашингтон пильно стежить за діями Росії, а також запевнив, що США продовжать надалі непохитно підтримувати Україну.

Зазначимо, 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що уздовж державного кордону України розмістилися 28 батальйонних тактичних груп збройних сил Російської Федерації.

При цьому в США відреагували на дану інформацію. Як повідомив один з чиновників американського оборонного відомства, США серйозно стурбовані нарощуванням російських військ поблизу кордону України і заявили, що дії РФ можна було б пояснити навчанням, але Росія про це не повідомляла.

Конфлікт між Росією і Україною - про що раніше писав Главред:

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  • Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович заявив, що якщо бойовики "ДНР" і "ЛНР" підуть штурмом на бійців операції об'єднаних сил на Донбасі без підтримки Росії, то будуть просто знищені.

війна на Донбасі Ентоні Блінкен Дмитро Кулеба
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