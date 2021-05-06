Зустріч Байдена і Путіна: Кулеба пояснив, чи суперечить саміт інтересам України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що при підготовці до діалогу з Байденом Путін не стане порушувати правила. Таким чином, вдалося "виграти час".
Зустріч президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна, що повинна відбудуться влітку 2021 року, не суперечить інтересам України, а є "прекрасним прикладом дипломатії".
Таку думку озвучив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNN. За його словами, при підготовці до діалогу з Байденом Путін не стане порушувати правила. Таким чином, вдалося "виграти час".
"Я розумію тих, хто стурбований (через саміт Байдена і Путіна, — ред.) через відсутність інформації, теорії змови або успадкований страх зради. Але я бачу це з іншої точки зору — з професійної дипломатичної точки зору. І я не бачу нічого, що б суперечило інтересам України, принаймні зараз", - зазначив Кулеба.
Зустріч Байдена і Путіна - про що раніше писав Главред:
- Президент США Джо Байден запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися під час телефонної розмови в середині квітня.
- Точні дати не називалися. В якості місця зустрічі адміністрація Білого дому запропонувала третю країну.
- Влада Австрії запропонувала провести зустріч у Відні. Кремль заявив, що офіційної відповіді щодо зустрічі не було, і Москва вивчає пропозицію.
- За даними російських ЗМІ, глава Білого дому запропонував російському президенту зустрітися 15-16 червня.
- 5 травня прессекретар Білого дому Дженіфер Псакі заявила, що вони як і раніше не мають підтвердження і порядку денного зустрічі президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.
- В адміністрації американського лідера пообіцяли: щойно будуть визначені терміни і місце саміту, про них одразу повідомлять.
Автор: Анна Багрій