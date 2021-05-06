Зустріч Байдена і Путіна: Кулеба пояснив, чи суперечить саміт інтересам України

Дмитро Кулеба висловився про потенційну зустріч Байдена з Путіним / УНІАН

Зустріч президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна, що повинна відбудуться влітку 2021 року, не суперечить інтересам України, а є "прекрасним прикладом дипломатії".

Таку думку озвучив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNN. За його словами, при підготовці до діалогу з Байденом Путін не стане порушувати правила. Таким чином, вдалося "виграти час".

"Я розумію тих, хто стурбований (через саміт Байдена і Путіна, — ред.) через відсутність інформації, теорії змови або успадкований страх зради. Але я бачу це з іншої точки зору — з професійної дипломатичної точки зору. І я не бачу нічого, що б суперечило інтересам України, принаймні зараз", - зазначив Кулеба.

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