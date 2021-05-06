Встреча Байдена и Путина: Кулеба пояснил, противоречит ли саммит интересам Украины

Дмитрий Кулеба высказался о потенциальной встрече Байдена с Путиным/ УНИАН

Встреча президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, которая должна состоятся летом 2021 года, не противоречит интересам Украины, а является "прекрасным примером дипломатии".

Такое мнение озвучил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью CNN. По его словам, при подготовке к диалогу с Байденом Путин не станет нарушать правила. Таким образом, удалось "выиграть время".

"Я понимаю тех, кто обеспокоен (из-за саммита Байдена и Путина, — ред.) из-за отсутствия информации, теорий заговора или унаследованного страха измены. Но я вижу это с другой точки зрения — с профессиональной дипломатической точки зрения. И я не вижу ничего, что бы противоречило интересам Украины, по крайней мере сейчас", - отметил Кулеба.

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