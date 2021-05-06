Встреча Байдена и Путина: Кулеба пояснил, противоречит ли саммит интересам Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что при подготовке к диалогу с Байденом Путин не станет нарушать правила. Таким образом, удалось "выиграть время".
Встреча президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, которая должна состоятся летом 2021 года, не противоречит интересам Украины, а является "прекрасным примером дипломатии".
Такое мнение озвучил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью CNN. По его словам, при подготовке к диалогу с Байденом Путин не станет нарушать правила. Таким образом, удалось "выиграть время".
"Я понимаю тех, кто обеспокоен (из-за саммита Байдена и Путина, — ред.) из-за отсутствия информации, теорий заговора или унаследованного страха измены. Но я вижу это с другой точки зрения — с профессиональной дипломатической точки зрения. И я не вижу ничего, что бы противоречило интересам Украины, по крайней мере сейчас", - отметил Кулеба.
Встреча Байдена и Путина - о чем ранее писал Главред:
- Президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться во время телефонного разговора в середине апреля.
- Точные даты не назывались. В качестве места встречи администрация Белого дома предложила третью страну.
- Власти Австрии предложили провести встречу в Вене. Кремль заявил, что официального ответа относительно встречи не было, и Москва изучает предложение.
- По данным российских СМИ, глава Белого дома предложил российскому президенту встретиться 15–16 июня.
- 5 мая пресс-секретарь Белого дома Дженифер Псаки заявила, что они по-прежнему не располагают подтверждением и повесткой встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.
- В администрации американского лидера пообещали, что как только будут определены сроки и место саммита, о них тут же сообщат.