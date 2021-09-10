Кулеба пояснив, навіщо необхідна зустріч Зеленського і Путіна

Дмитро Кулеба / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що для врегулювання конфлікту на Донбасі "потрібно розмовляти з тим, хто ухвадює рішення в РФ", а це – Володимир Путін, тому зустріч президентів України та Росії повинна відбутися.

"При всьому тому лукавстві, яке ми чуємо з Кремля і від президента Росії зокрема, для всіх очевидно, що мова йде про міжнародний збройний конфлікт, в якому є два учасники — Україна та Росія. І потрібно розмовляти саме з тим, хто ухвалює рішення в Російській Федерації. А це Володимир Путін", - сказав Кулеба в ефірі програми Право на владу на каналі 1+1.

Глава МЗС України додав, що саміт Зеленського і Путіна передбачатиме "надзвичайно складну розмову", однак до неї "потрібно йти".

При цьому Кулеба зазначив, що Київ не відкидає "нормандський формат". За його словами, якраз зараз активізувалася робота над підготовкою нового саміту.

читайте такожЗеленський може зустрітися з Путіним за тиждень: експосол назвав можливе місце і часМіністр закордонних справ також вказав на позицію президента Володимира Зеленського, яка "полягає в тому, що потрібно використовувати будь-яку можливість, навіть найменшу, заради того, щоби припинити війну, загибель наших солдатів і деокупувати наші території".

Реклама

Кулеба вважає, що до майбутнього діалогу з Путіним слід підходити "з дуже практичними політичними інструментами".

"У 2019 році, наприклад, Путін так само хотів знищити українську державність, але тим не менше він пішов на конкретні поступки щодо обміну полоненими, звільнення наших політв'язнів, Олега Сенцова", — нагадав міністр.

Зустріч Зеленського і Путіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона повністю готова до зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави Росії Володимира Путіна.

"Ми не ховаємося від такої зустрічі і готові до неї, але у нас складається враження, що російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб уникнути такої зустрічі", - сказав Кулеба.

Раніше прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна і Зеленського цього року навряд чи відбудеться, оскільки має бути добре підготовлена. Також він сказав, що в Кремлі "звернули увагу" на плани США надати військову допомогу для України.