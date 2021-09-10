Кулеба объяснил, почему необходима встреча Зеленского и Путина

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе "нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в РФ", а это – Владимир Путин, поэтому встреча президентов Украины и России должна состояться.

"При всем том лукавстве, которое мы слышим из Кремля и от президента России в частности, для всех очевидно, что речь идет о международном вооруженном конфликте, в котором есть два участника — Украина и Россия. И нужно разговаривать именно с тем, кто принимает решения в Российской Федерации. А это Владимир Путин", — сказал Кулеба в эфире программы Право на власть на канале 1+1.

Глава МИД Украины добавил, что саммит Зеленского и Путина будет предусматривать "чрезвычайно сложный разговор", однако к нему "нужно идти".

При этом Кулеба отметил, что Киев не отвергает "нормандский формат". По его словам, как раз сейчас активизировалась работа над подготовкой нового саммита.

Читайте такжеЗеленский может встретиться с Путиным через неделю: экс-посол назвал возможное место и времяМинистр иностранных дел также указал на позицию президента Владимира Зеленского, которая "заключается в том, что нужно использовать любую возможность, даже самую маленькую, ради того, чтобы прекратить войну, гибель наших солдат и деоккупировать наши территории".

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Кулеба считает, что к будущему диалогу с Путиным следует подходить "с очень практичными политическими инструментами".

"В 2019 году, например, Путин так же хотел уничтожить украинскую государственность, но тем не менее он пошел на конкретные уступки по обмену пленными, освобождению наших политзаключенных, Олега Сенцова", — напомнил министр.

Встреча Зеленского и Путина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона полностью готова к встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина.

"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал Кулеба.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли состоится, поскольку должна быть хорошо подготовлена. Также он сказал, что в Кремле "обратили внимание" на планы США оказать военную помощь для Украины.