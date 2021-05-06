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Кулеба попередив про загрозу "повзучої анексії" з боку Росії

6 травня 2021, 09:02

Азовське море - плід, що низько висить для Кремля. Росія посилює там військову присутність і перекриває торговельні шляхи.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба / Фото Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія може провести "повзучу анексію" Азовського моря.

Так він прокоментував в інтерв'ю CNN недавні заяви російської сторони про необхідність мати в цьому районі спільні води з Києвом.

"Азовське море - плід, що низько висить для Росії. Після незаконної анексії Криму і захоплення контролю над Керченською протокою Росія може провести цю повзучу анексію Азовського моря. І вона постійно посилює свої військові сили, присутність там і порушення торговельних шляхів", - сказав глава МЗС України.

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"Коли в 2014 році в Криму з'явилися зелені чоловічки, Росія заявила, що це не їхні солдати, що це не Росія, і все ж таки півострів був незаконно окупований російськими збройними силами. Принаймні, сьогодні вони визнають, що це вони, але вони просто тренуються. Але навіть якщо це просто навчання, вони займаються наступальними операціями проти України", - заявив Кулеба.

Анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Ситуація в Чорному морі - про що повідомлялося раніше:

  • З 24 квітня Росія закрила для іноземних військових кораблів і державних суден доступ в три райони Чорного моря.
  • Вашингтон назвав неспровокованою ескалацією рішення Москви закрити частину акваторії Чорного моря. Як заявив прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс, це є кампанією з підриву і дестабілізації України.
  • У посольстві США серйозно стурбовані планами Росії блокувати іноземні військові та державні судна в частинах Чорного моря.
  • Влада Росії розмістила на території окупованого Криму новий військовий табір, повідомило німецьке видання Spiegel. Російська військова база розташована приблизно за 30 кілометрів від міста Марфівка біля узбережжя Чорного моря.
  • Росія перекинула в анексований Крим зі Ставропольського краю загін кораблів Каспійської флотилії РФ. Їх перекинули нібито для навчань над акваторією Чорного моря за участю винищувачів Су-27СМ, Су-30СМ і бомбардувальників Су-24М, Су-34.

Азовське море анексія Криму Дмитро Кулеба новини України
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