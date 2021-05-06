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Кулеба предупредил об угрозе "ползучей аннексии" со стороны России

6 мая 2021, 09:02
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Азовское море - низко висящий плод для Кремля. Россия усиливает там военное присутствие и перекрывает торговые пути.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / Фото Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может провести "ползучую аннексию" Азовского моря.

Так он прокомментировал в интервью CNN недавние заявления российской стороны о необходимости иметь в этом районе общие воды с Киевом.

"Азовское море - низко висящий плод для России. После незаконной аннексии Крыма и захвата контроля над Керченским проливом Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря. И она постоянно усиливает свои военные силы, присутствие там и нарушение торговых путей ", - сказал глава МИД Украины.

Читайте такжеВоенный эксперт объяснил, зачем РФ закрыла три района Черного моряОн выразил обеспокоенность из-за наращивания российских войск вдоль украинской границы и в аннексированном Крыму.

"Когда в 2014 году в Крыму появились зеленые человечки, Россия заявила, что это не их солдаты, что это не Россия, и все же полуостров был незаконно оккупирован российскими вооруженными силами. По крайней мере, сегодня они признают, что это они, но они просто тренируются. Но даже если это просто учения, они занимаются наступательными операциями против Украины", - заявил Кулеба.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Ситуация в Черном море – о чем сообщалось ранее:

  • С 24 апреля Россия закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря.
  • Вашингтон назвал неспровоцированной эскалацией решение Москвы закрыть часть акватории Черного моря. Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, это является кампанией по подрыву и дестабилизации Украины.
  • В посольстве США серьезно обеспокоены планами России блокировать иностранные военные и государственные суда в частях Черного моря.
  • Власти России разместили на территории оккупированного Крыма новый военный лагерь, сообщило немецкое издание Spiegel. Российская военная база расположена примерно в 30 километров от города Марфовка у побережья Черного моря.
  • Россия перебросила в аннексированный Крым из Ставропольского края отряд кораблей Каспийской флотилии РФ. Их перебросили якобы для учений над акваторией Черного моря с участием истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-34.

Азовское море аннексия Крыма Дмитрий Кулеба новости Украины
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