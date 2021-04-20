В США предупредили Украину из-за планов РФ перекрыть часть Черного моря

Черное море / Минобороны РФ

В посольстве США серьезно обеспокоены планами России блокировать иностранные военные и государственные суда в частях Черного моря.

Как говорится в посольстве США, такие действия и план РФ направлен на подрыв Украины.

"Россия в прошлом уже прибегала к агрессивным действиям против украинских судов и препятствованию доступа в украинские порты Азовского моря, имело негативное влияние на международную торговлю Украины. Это очередной не провоцированная эскалацию текущей кампании Москвы, направленной на подрыв и дестабилизацию Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечают в посольстве, такое развитие событий особенно беспокоит на фоне достоверных сообщений о накоплении российских войск в оккупированном Крыму и на границе с Украиной.

"В масштабах, не наблюдалось со времени вторжения России в 2014 году. США не признают и никогда не признавать заявленную Россией аннексию Крыма", - говорится в сообщении.

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В дипломатическом представительстве подтвердили непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая ее территориальными водами.

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Российские войска у границ Украины – о чем ранее сообщал Главред: