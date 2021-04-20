В США предупредили Украину из-за планов РФ перекрыть часть Черного моря

В посольстве отметили, что такое развитие событий особенно беспокоит на фоне скопления российских войск.
В посольстве США серьезно обеспокоены планами России блокировать иностранные военные и государственные суда в частях Черного моря.
Как говорится в посольстве США, такие действия и план РФ направлен на подрыв Украины.
"Россия в прошлом уже прибегала к агрессивным действиям против украинских судов и препятствованию доступа в украинские порты Азовского моря, имело негативное влияние на международную торговлю Украины. Это очередной не провоцированная эскалацию текущей кампании Москвы, направленной на подрыв и дестабилизацию Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечают в посольстве, такое развитие событий особенно беспокоит на фоне достоверных сообщений о накоплении российских войск в оккупированном Крыму и на границе с Украиной.
"В масштабах, не наблюдалось со времени вторжения России в 2014 году. США не признают и никогда не признавать заявленную Россией аннексию Крыма", - говорится в сообщении.
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В дипломатическом представительстве подтвердили непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая ее территориальными водами.
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Российские войска у границ Украины – о чем ранее сообщал Главред:
- Власти России разместили на территории оккупированного Крыма новый военный лагерь, сообщило немецкое издание Spiegel. Российская военная база расположена примерно в 30 километров от города Марфовка у побережья Черного моря.
- Концентрация войск России на украинской границе даже больше, чем в 2014 году, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
- Вашингтон назвал неспровоцированной эскалацией решение Москвы закрыть часть акватории Черного моря. Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, это является кампанией по подрыву и дестабилизации Украины.