Россияне сделали в Крыму огромный военный лагерь - Spiegel

По данным журналистов, на спутниковых снимках зафиксирован огромный российский военный лагерь на востоке Крымского полуострова - возле города Марфовка.
Власти России разместили на территории оккупированного Крыма новый военный лагерь. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel. Российская военная база расположена примерно в 30 километров от города Марфовка у побережья Черного моря. Еще 15 марта в этом районе спутники ничего не фиксировали, а уже 2 апреля спутник зафиксировал там транспортные средства и надстройки.
А спутниковый снимок от 13 апреля показывает, что в том районе, кроме сооружений в огражденных зонах, находится еще по меньшей мере тысяча военных машин. Также на снимке видно, что кроме главного лагеря, на запад от него построен немного меньший лагерь.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия может вторгнуться в Херсонскую область и захватить там дамбу. Причиной тому является дефицит водных ресурсов в захваченной АР Крым.
- Позднее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что на данный момент нет угрозы военного вторжения России из оккупированного Крыма.
- Руководитель оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов, Министерство обороны РФ планирует построить временный трубопровод для обеспечения оккупированного россиянами Крыма пресной водой.
- К слову, вода с материковой части Украины обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий. После аннексии Крыма Россией подача воды по каналу была прекращена.
Автор: Дмитрий Видоменко