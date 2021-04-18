Россияне сделали в Крыму огромный военный лагерь - Spiegel

Россияне сделали в Крыму огромный военный лагерь / REUTERS

Власти России разместили на территории оккупированного Крыма новый военный лагерь. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel. Российская военная база расположена примерно в 30 километров от города Марфовка у побережья Черного моря. Еще 15 марта в этом районе спутники ничего не фиксировали, а уже 2 апреля спутник зафиксировал там транспортные средства и надстройки.

А спутниковый снимок от 13 апреля показывает, что в том районе, кроме сооружений в огражденных зонах, находится еще по меньшей мере тысяча военных машин. Также на снимке видно, что кроме главного лагеря, на запад от него построен немного меньший лагерь.

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Напомним, ранее сообщалось: