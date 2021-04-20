Госдеп США выдвинул обвинение России из-за ограничений в Черном море

США выразили глубокую обеспокоенность планами российских властей заблокировать части Черного моря.
Вашингтон назвал неспровоцированной эскалацией решение Москвы закрыть часть акватории Черного моря. Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, это является кампанией по подрыву и дестабилизации Украины.
"Это представляет собой очередную неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", - заявил Прайс, сказано в сообщении на сайте Госдепа.
По его словам, США выражают глубокую обеспокоенность планами российских властей заблокировать части Черного моря.
"Соединенные Штаты выражают глубокую обеспокоенность планами России блокировать иностранные военно-морские и государственные суда в некоторых частях Черного моря, в том числе вблизи оккупированного Крыма и Керченского пролива", - сказал он.
Подобное развитие событий "вызывает особую тревогу на фоне достоверных сообщений о наращивании российских войск в оккупированном Крыму и возле границ Украины на уровнях, невиданных с момента вторжения России в 2014 году".
"Мы воздаем должное Украине за ее неизменную сдержанность перед лицом российских провокаций и призываем Россию прекратить преследование судов в регионе", – подчеркнул Прайс.
Отметим, в России объявили о закрытии с 24 апреля по 31 октября нескольких акваторий в направлении Керченского пролива из-за проведения учений.
Российские войска у границ Украины – о чем сообщалось ранее:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Власти России разместили на территории оккупированного Крыма новый военный лагерь, сообщило немецкое издание Spiegel. Российская военная база расположена примерно в 30 километров от города Марфовка у побережья Черного моря.
- Концентрация войск России на украинской границе даже больше, чем в 2014 году, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.