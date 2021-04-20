Госдеп США выдвинул обвинение России из-за ограничений в Черном море

Нед Прайс назвал действия РФ кампанией по дестабилизации Украины/ Reuters

Вашингтон назвал неспровоцированной эскалацией решение Москвы закрыть часть акватории Черного моря. Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, это является кампанией по подрыву и дестабилизации Украины.

"Это представляет собой очередную неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", - заявил Прайс, сказано в сообщении на сайте Госдепа.

По его словам, США выражают глубокую обеспокоенность планами российских властей заблокировать части Черного моря.

"Соединенные Штаты выражают глубокую обеспокоенность планами России блокировать иностранные военно-морские и государственные суда в некоторых частях Черного моря, в том числе вблизи оккупированного Крыма и Керченского пролива", - сказал он.

Подобное развитие событий "вызывает особую тревогу на фоне достоверных сообщений о наращивании российских войск в оккупированном Крыму и возле границ Украины на уровнях, невиданных с момента вторжения России в 2014 году".

"Мы воздаем должное Украине за ее неизменную сдержанность перед лицом российских провокаций и призываем Россию прекратить преследование судов в регионе", – подчеркнул Прайс.

Отметим, в России объявили о закрытии с 24 апреля по 31 октября нескольких акваторий в направлении Керченского пролива из-за проведения учений.

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