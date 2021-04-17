В РФ уточнили, перекроют ли Керченский пролив для иностранных кораблей

В российском Минобороны сообщили, что Керченский пролив и подход к нему будут использоваться в прежнем режиме.
Закрытие районов Черного моря для военных учений, которые запланировала Россия, не затронет Керченский пролив.
Об этом свидетельствуют данные бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля.
Согласно представленным в документе координатам, движение судов будет ограничено:
- на вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа);
- в прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника);
- на небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.
При этом Керченский пролив и подход к нему не попадает в указанные зоны.
В документе отмечается, что все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.
Ограничения будут действовать с 21:00 24 апреля до 21:00 31 октября.
Военные учения России и перекрытие Керченского пролива - о чем ранее писал Главред:
- Сообщалось, что Российская Федерация объявила о закрытии с 24 апреля по 31 октября части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.
- Украинские дипломаты готовят ноту протеста на данное решение РФ.
- Как сообщают в министерстве иностранных дел Украины, это "очередная попытка в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства".
- Кроме того, это является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.
Автор: Анна Багрий