В РФ уточнили, перекроют ли Керченский пролив для иностранных кораблей

Россия якобы не будет перекрывать для судоходства Керченский пролив / УНИАН

Закрытие районов Черного моря для военных учений, которые запланировала Россия, не затронет Керченский пролив.

Об этом свидетельствуют данные бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля.

Согласно представленным в документе координатам, движение судов будет ограничено:

на вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа);

в прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника);

на небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.

При этом Керченский пролив и подход к нему не попадает в указанные зоны.

В документе отмечается, что все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.

Ограничения будут действовать с 21:00 24 апреля до 21:00 31 октября.

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