УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В РФ уточнили, перекроют ли Керченский пролив для иностранных кораблей

17 апреля 2021, 11:28
Прослушать новость
Остановить

В российском Минобороны сообщили, что Керченский пролив и подход к нему будут использоваться в прежнем режиме.

Керченский пролив
Россия якобы не будет перекрывать для судоходства Керченский пролив / УНИАН

Закрытие районов Черного моря для военных учений, которые запланировала Россия, не затронет Керченский пролив.

Об этом свидетельствуют данные бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля.

Согласно представленным в документе координатам, движение судов будет ограничено:

  • на вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа);
  • в прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника);
  • на небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.

При этом Керченский пролив и подход к нему не попадает в указанные зоны.

В документе отмечается, что все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.

Ограничения будут действовать с 21:00 24 апреля до 21:00 31 октября.

Военные учения России и перекрытие Керченского пролива - о чем ранее писал Главред:

  • Сообщалось, что Российская Федерация объявила о закрытии с 24 апреля по 31 октября части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.
  • Украинские дипломаты готовят ноту протеста на данное решение РФ.
  • Как сообщают в министерстве иностранных дел Украины, это "очередная попытка в ​​нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства".
  • Кроме того, это является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

новости России военные учения Керченский пролив аннексия Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «В РФ уточнили, перекроют ли Керченский пролив для иностранных кораблей». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Надя Дорофеева представила новую песню zavisimostНадя Дорофеева представила новую песню zavisimost Украину ждет новый коронавирусный марафон, так как коллективного иммунитета достичь нереально – врач АмосоваУкраину ждет новый коронавирусный марафон, так как коллективного иммунитета достичь нереально – врач Амосова Локдаун в Киеве продлят: врач спрогнозировала, до какого числаЛокдаун в Киеве продлят: врач спрогнозировала, до какого числа Рак: шесть признаков того, что опухоль распространилась на костиРак: шесть признаков того, что опухоль распространилась на кости Шесть доказанных наукой преимуществ овсянки и как сделать ее питательной и вкуснойШесть доказанных наукой преимуществ овсянки и как сделать ее питательной и вкусной

Последние новости

09:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи
09:06
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
Реклама
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
09:01
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование России по Донбассу
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
Реклама
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
Реклама
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять