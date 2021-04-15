Россия совершила наглую провокацию против украинских катеров

Россия осуществила провокации против украинских катеров

Сегодня ночью, в Азовском море катера ФСБ РФ осуществили провокацию относительно катерной группы ВМС ВС Украины. Последние находились на боевом дежурстве, пишет пресс-служба ВМС ВСУ.

Российская сторона попыталась помешать "законным действиям" украинских катеров.

"Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян, по ограничению свободного судоходства, катерная тактическая группа ВМС Украины продолжила выполнять поставленные задачи", - говорится в сообщении.

В ВМС отмечают, что украинские моряки и впредь будут обеспечивать безопасность Украины с морского направления, в том числе в Азовском море, руководствуясь при этом исключительно нормами Международного морского права.

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