Россия совершила наглую провокацию против украинских катеров

В ВМС отмечают, что украинские моряки и впредь будут обеспечивать безопасность Украины с морского направления, в том числе в Азовском море.
Сегодня ночью, в Азовском море катера ФСБ РФ осуществили провокацию относительно катерной группы ВМС ВС Украины. Последние находились на боевом дежурстве, пишет пресс-служба ВМС ВСУ.
Российская сторона попыталась помешать "законным действиям" украинских катеров.
"Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян, по ограничению свободного судоходства, катерная тактическая группа ВМС Украины продолжила выполнять поставленные задачи", - говорится в сообщении.
В ВМС отмечают, что украинские моряки и впредь будут обеспечивать безопасность Украины с морского направления, в том числе в Азовском море, руководствуясь при этом исключительно нормами Международного морского права.
Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
Автор: Екатерина Трохимчук