В РФ обвинили Украину в "агрессии" и пообещали "защитить" жителей Донбасса

Мария Захарова / Reuters

Россия призывает не рассматривать маневры Вооруженных сил России вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, они никому не угрожают, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Москва призывает своих партнеров, прежде всего Германию и Францию как коллег по "нормандскому формату", прекратить участвовать в "пропагандистской кампании вокруг никому не угрожающих мероприятий на российской территории", - подчеркнула она в ходе брифинга.

"Уже вторую неделю наши дипломаты в Москве и Вене призывают партнеров не искажать действительность, не пытаться интерпретировать плановые российские мероприятия по боевой подготовке, проводимые на российской территории, в качестве проявления агрессивных намерений. Масштабы этих мероприятий не превышают показателей прошлых лет и гораздо скромнее учений ВС Украины и стран НАТО, которые проходят как у границ Украины, так и на ее территории", - сказала Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, США и их союзники по НАТО "повышают интенсивность своих собственных военных мероприятий как на территории Украины, так и вблизи неё".

В частности, существенно участились полеты американских стратегических бомбардировщиков над Черным морем и Украиной "с отработкой выхода на рубежи применения крылатых ракет", также возросла интенсивность воздушной разведки вблизи Крымского полуострова.

По ее словам, Украина ведёт информационную агрессию против российской стороны, отвлекая внимание от Донбасса.

"Чтобы отвлечь внимание от своих действий на Донбассе и от бездействия в контактной группе, Киев при активной, массовой поддержке западных кураторов по большому счёту настоящей информационно-политической кампанией продолжает информационную агрессию против нашей страны", — считает она.

Захарова добавила, что Россия не заинтересована в раздувании "гражданской войны" на Донбассе и сделает все для "защиты" его жителей.

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Обострение на границе Украины и РФ: