Российских войск у границ Украины больше, чем в 2014 году - Пентагон

Россияне заявляли, что цель концентрации войск - это "тренировки", но для США не очевидно, что цель заключается именно в этом, рассказал Кирби.
Концентрация войск России на украинской границе даже больше, чем в 2014 году, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он отказался озвучить точное число солдат, которые там находятся.
"Это наибольшее наращивание сил с 2014 года, которое привело к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. Оно точно больше, чем в 2014 году. Мы продолжаем видеть это наращивание. Как и раньше, это очень серьезно нас беспокоит", - заявил Кирби, его цитирует Минобороны США.
По его словам, россияне заявляли, что цель концентрации войск - это "тренировки", но для США не очевидно, что цель заключается именно в этом.
"Мы определенно слышали, как россияне заявляли, что все дело в учениях", - уточнил представитель Пентагона.
Вместе с тем, он отказался вдаваться в конкретные числа или конкретные формирования российской армии.
Войска России у границ Украины - о чем сообщалось ранее:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед обсуждением министрами иностранных дел Евросоюза ситуации на границе Украины призвал Россию отвести войска.
- Пентагон призвал Россию прекратить провокации на украинской границе включая Крым, и прояснить намерения по отношению к Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.