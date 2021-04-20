Российских войск у границ Украины больше, чем в 2014 году - Пентагон

В Пентагоне сделали громкое заявление о войсках РФ у границ Украины / Reuters

Концентрация войск России на украинской границе даже больше, чем в 2014 году, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он отказался озвучить точное число солдат, которые там находятся.

"Это наибольшее наращивание сил с 2014 года, которое привело к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. Оно точно больше, чем в 2014 году. Мы продолжаем видеть это наращивание. Как и раньше, это очень серьезно нас беспокоит", - заявил Кирби, его цитирует Минобороны США.

По его словам, россияне заявляли, что цель концентрации войск - это "тренировки", но для США не очевидно, что цель заключается именно в этом.

"Мы определенно слышали, как россияне заявляли, что все дело в учениях", - уточнил представитель Пентагона.

Вместе с тем, он отказался вдаваться в конкретные числа или конкретные формирования российской армии.

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