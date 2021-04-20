В Пентагоне выдвинули требование России из-за Украины

США потребовали от Россия объяснить позицию по Украине / Reuters

Пентагон призвал Россию прекратить провокации на украинской границе включая Крым, и прояснить намерения по отношению к Украине.

Как заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, от Москвы требуют внести вклад в обеспечение безопасности региона.

"Мы призываем Россию прояснить свои намерения. Мы бы хотели лучше понять, каковы ее намерения", - сказал Кирби.

Он также отметил, что США продолжают наблюдать "увеличение военного присутствия" России в Крыму и на границах Украины.

"Мы призываем русских прекратить провокации и сделать вклад в безопасность и стабильность региона, будучи, для начала, более транспарентными в том, что они делают", - добавил представитель Пентагона.

Читайте такжеУ Зеленского пояснили, зачем Путин стягивает войска к границам Украины

Отношения России и США - о чем ранее сообщал Главред: