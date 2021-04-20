В Пентагоне выдвинули требование России из-за Украины

В США от РФ требуют внести вклад в обеспечение безопасности на востоке Украины.
Пентагон призвал Россию прекратить провокации на украинской границе включая Крым, и прояснить намерения по отношению к Украине.
Как заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, от Москвы требуют внести вклад в обеспечение безопасности региона.
"Мы призываем Россию прояснить свои намерения. Мы бы хотели лучше понять, каковы ее намерения", - сказал Кирби.
Он также отметил, что США продолжают наблюдать "увеличение военного присутствия" России в Крыму и на границах Украины.
"Мы призываем русских прекратить провокации и сделать вклад в безопасность и стабильность региона, будучи, для начала, более транспарентными в том, что они делают", - добавил представитель Пентагона.
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Отношения России и США - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент США Джо Байден 13 апреля провел телефонные переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным. В ходе разговора Байден заявил о поддержке Украины и призвал главу РФ прекратить военное давление на украинское государство. Также он предложил Путину провести встречу на территории одной из европейских стран.
- 15 апреля США нанесли новый санкционный удар по России. Ограничения были введены в отношении 6 российских технологических компаний, а также против 32 физических и юридических лица. Такие меры приняты в связи с обвинением Вашингтона в адрес Москвы в осуществлении кибератак и вмешательстве в американские выборы.
- Россия 16 апреля приняла решение ввести ответные санкции против США. Речь идет о высылке 10 дипломатов и "черном списке" американских чиновников, которым запретили въезд на территорию РФ. Кроме того, россияне посоветовали американскому послу Джону Салливану отправиться в Вашингтон для консультаций.